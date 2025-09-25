Masha y el Oso | Día de Miel

Oso tomará un poco de miel de las abejas que están en su jardín. Oso quiere compartir un poco de esa miel con alguien muy especial, pero sus planes no salen como había imaginado. Masha no sabe lo que pasó, pero intentará reanimar a su amigo tomando ella sola un poco de miel. Sin embargo, Masha no sabe tratar con las abejas y se meterá en problemas.

