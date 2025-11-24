Masha y el Oso | Felizmente emplumada

Oso construye un pequeño nido para pájaros. Él está esperando que un estornino llegue a lo alto de su árbol para poder observarlo, pero lo que llega en su lugar es una simple paloma, por lo que Oso quiere deshacerse de ella. Sin embargo, Masha se encariña demasiado con la paloma y le da de comer y la lleva de paseo, por lo que las veces que Oso trata de que se vaya, ella siempre regresa. Las cosas cambiarán cuando la paloma ponga dos pequeños huevos en la cama de Oso.

