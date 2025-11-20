Masha y el Oso | Inténtalo de nuevo

Los monos llegaron a casa de Oso con un nuevo juego de feria. El objetivo del juego es golpear lo más duro que se pueda para golpear la campana que está en la cima del juego y de esa forma ganarás una bicicleta. Masha y el Oso obviamente quieren intentarlo, pero extrañamente ninguno de los dos tiene la fuerza necesaria para ganar. Masha y el Oso pagan por intentarlo una y otra y otra vez hasta quedarse sin nada. Afortunadamente, Conejo estaba cerca para descubrir a los monos haciendo trampa en el juego.

