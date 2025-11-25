inklusion logo Sitio accesible
Azteca 7
Kidsiete
Video

Masha y el Oso | Solo se necesita un gol

Oso está listo para ver jugar a su equipo favorito, pero nuestra pequeña Masha le enseñará lo divertido que es un gol cuando estás junto a tus amigos.

Kidsiete
Compartir
  •   Copiar enlace

Masha tiene un balón de fútbol y muchas ganas de jugar, así que invitó a su amigo Oso. Oso no está disponible para jugar con Masha, pues, él quiere ver el partido de fútbol de su equipo favorito en la televisión. Masha sale al patio a jugar con Conejo, pues a ella no le gusta verlo. Oso se quedó en casa, pero pronto se aburre, pues nunca hubo un solo gol en su partido.

Caricaturas para niños
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News!
×
×