Nueva colección de juguetes de KPop Demon Hunters, ¿llegará a México? Todo lo que se sabe hasta ahora
Pins, figuras de colección, bolsas e imanes, son algunos de los productos que incluye la nueva colección de Miniso y KPop Demon Hunters. ¿Llegará a México?
Cada vez existen más figuras de colección y productos novedosos inspirados directamente en Las Guerreras KPop, para poder llevar a Rumi, Mira y Zoey en cada aspecto de tu vida cotidiana. Ahora, Miniso ha anunciado una nueva colección de juguetes de KPop Demon Hunters, a continuación te contamos lo que se sabe y si hay información de su llegada a México.
La colección de Miniso con KPop Demon Hunters
Fue a través de sus redes sociales oficiales que Miniso anunció su nueva línea de productos, figuras de colección y juguetes de KPop Demon Hunters. En el último año, diversas marcas como Mattel y Hasbro han lanzado productos dedicados a la exitosa película de idols que combaten demonios, y en su mayoría se han agotado en cuanto salen a la venta.
Estos son los productos que Miniso ha comenzado a promocionar.
- Figuras de colección en miniatura de personajes de Las Guerreras KPop; además de nuestras protagonistas, se incluye a los Saja Boys. Hay personajes que tienen más de una figura: por ejemplo, habrá una imagen de Rumi sonriendo y otra donde está comiendo ramen. La idea es que estas figuras puedas llevarlas en tu bolsa como decoración o tenerlas exhibidas en casa.
- Pins metálicos dedicados a personajes como los Saja Boys y al tigre Derpy. Habrá de diferentes tamaños y diseños.
- Gorras, entre ellas hay una de los Saja Boys.
- Una bolsa afelpada con el rostro de Derpy y la urraca Sussie.
- Termos con imágenes impresas.
- Imanes para poner en el refrigerador.
- Stickers oficiales con el estilo de animación "caricaturizado" que a menudo vemos en la película.
- Photocards para llevar en tu mochila.
- Bolsas con la imagen de las Huntrix.
- Cojines con el rostro de Rumi, Mira y Zoey.
- Libretas.
- Estuches tipo lapicero.
¿Los productos de Miniso x KPop Demon Hunters llegarán a México?
Todavía no se anuncia la nueva línea de productos de Miniso y Las Guerreras KPop en las redes sociales mexicanas de la tienda internacional. De hecho, tampoco se ha anunciado exactamente en qué países estarán disponibles o a partir de cuándo.
Hasta ahora solamente se ha llevado a cabo su venta en tiendas específicas de algunas ciudades de Asia, como Saigón (Vietnam) y Yakarta (Indonesia). En redes sociales abundan los cuestionamientos sobre cuándo estarán disponibles en México, además de Estados Unidos o Reino Unido.
@minisoofficial_ Your hunter era starts now. 🎤🔥 From huggable Derpy plush to stage-ready bags and clip-on charms, the full KPop Demon Hunters collection has officially landed at MINISO. Build your lineup, light up every room you walk into✨ 🇮🇩📍Central Park Mall, Jakarta, Indonesia @kpopdemonhuntersnetflix #MINISO #KPopDemonHunters ♬ original sound - MINISO OFFICIAL