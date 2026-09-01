Nueva colección de juguetes de KPop Demon Hunters, ¿llegará a México? Todo lo que se sabe hasta ahora

Cada vez existen más figuras de colección y productos novedosos inspirados directamente en Las Guerreras KPop, para poder llevar a Rumi, Mira y Zoey en cada aspecto de tu vida cotidiana. Ahora, Miniso ha anunciado una nueva colección de juguetes de KPop Demon Hunters, a continuación te contamos lo que se sabe y si hay información de su llegada a México.

La colección de Miniso con KPop Demon Hunters

Fue a través de sus redes sociales oficiales que Miniso anunció su nueva línea de productos, figuras de colección y juguetes de KPop Demon Hunters. En el último año, diversas marcas como Mattel y Hasbro han lanzado productos dedicados a la exitosa película de idols que combaten demonios, y en su mayoría se han agotado en cuanto salen a la venta.

Estos son los productos que Miniso ha comenzado a promocionar.



Figuras de colección en miniatura de personajes de Las Guerreras KPop ; además de nuestras protagonistas, se incluye a los Saja Boys . Hay personajes que tienen más de una figura: por ejemplo, habrá una imagen de Rumi sonriendo y otra donde está comiendo ramen. La idea es que estas figuras puedas llevarlas en tu bolsa como decoración o tenerlas exhibidas en casa.

; además de nuestras protagonistas, se incluye a los . Hay personajes que tienen más de una figura: por ejemplo, habrá una imagen de Rumi sonriendo y otra donde está comiendo ramen. La idea es que estas figuras puedas llevarlas en tu bolsa como decoración o tenerlas exhibidas en casa. Pins metálicos dedicados a personajes como los Saja Boys y al tigre Derpy. Habrá de diferentes tamaños y diseños.

y al tigre Derpy. Habrá de diferentes tamaños y diseños. Gorras, entre ellas hay una de los Saja Boys.

Una bolsa afelpada con el rostro de Derpy y la urraca Sussie.

y la urraca Termos con imágenes impresas.

Imanes para poner en el refrigerador.

Stickers oficiales con el estilo de animación "caricaturizado" que a menudo vemos en la película.

Photocards para llevar en tu mochila.

Bolsas con la imagen de las Huntrix.

Cojines con el rostro de Rumi, Mira y Zoey.

Libretas.

Estuches tipo lapicero.

¿Los productos de Miniso x KPop Demon Hunters llegarán a México?

Todavía no se anuncia la nueva línea de productos de Miniso y Las Guerreras KPop en las redes sociales mexicanas de la tienda internacional. De hecho, tampoco se ha anunciado exactamente en qué países estarán disponibles o a partir de cuándo.

Hasta ahora solamente se ha llevado a cabo su venta en tiendas específicas de algunas ciudades de Asia, como Saigón (Vietnam) y Yakarta (Indonesia). En redes sociales abundan los cuestionamientos sobre cuándo estarán disponibles en México, además de Estados Unidos o Reino Unido.