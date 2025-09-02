Mi Amor de Otra Galaxia| Los celos son una de las emociones más primitivas que puede sentir una persona

Podría ser que la muerte no es el final de todo y que Min Joon puede vivir cosas diferentes ahora, tras 400 años.

Song Yi ha tenido días complicados luego de que la asocien con la muerte de Yoo-ra, lo cuál a afectado su imagen, además de haber recibido el peor regalo de cumpleaños del mundo.

Min Joon ha comenzado a reflexionar sobre su partida a su planeta, pero no luce muy contento, además de que su secreto ya no es tan secreto pues ha sido descubierto.

¿Debería dejar ir a Song Yi? ¡No te pierdas Mi Amor de Otra Galaxia! El K-Drama del momento a través de Azteca 7.