⁠Canal de TV Abierta para ver HOY miércoles 15 de julio los partidos de la semifinal del Mundial 2026; partidos que transmitirá Azteca 7

Este miércoles pinta para complacer a los aficionados del futbol pues a las pantallas llegará un encuentro histórico donde se enfrentarán dos selecciones gigantes, Inglaterra contra Argentina, un duelo que determinará quién avanza a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Cabe destacar que este 14 de julio se definió que España es el primer finalista tras vencer a Francia 2-0. Hoy la expectativa es máxima por el historial entre ambas selecciones y por el gran nivel que han demostrado durante este tiempo en el torneo.

¿Cómo llegan Inglaterra y Argentina a la semifinal?

La Selección de Argentina llega con paso firme tras superar 3-1 a Suiza en los cuartos de final, luego de haberse enfrentado contra Egipto y Cabo Verde, cabe destacar que el equipo dirigido por Lionel Scaloni mantiene una de las ofensivas más efectivas. Mientras que Inglaterra llega a las semifinales con su victoria sobre Noruega, al quedar 2-1.

El conjunto inglés llega confiado con su escuadra, pues sus partidos donde eliminó a México en octavos y a República Democrática del Congo en la ronda de 32 han demostrado que mantiene una solidez en todo el grupo.

¿A qué hora juega Inglaterra contra Argentina y por dónde podrá verse?

La segunda semifinal entre Argentina contra Inglaterra se disputará hoy miércoles 15 de julio en el Atlanta Stadium, Atlanta, Estados Unidos a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que en Estados Unidos comenzará a las 15:00 horas (ET).

Lo mejor de este partido es que se transmitirá por televisión abierta y podrás verlo de manera GRATIS, si eres de los que se pregunta por dónde verlo te reiteramos que Azteca 7 transmitirá este duelo acompañado de los mejores análisis. No te pierdas Argentina contra Inglaterra a través de la programación de Azteca 7 o dando click en el siguiente enlace sitio oficial de Azteca 7 o mediante la app de Tv Azteca en Vivo o Tv Azteca Deportes.

Sigue la narración de nuestros comentaristas Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y el Warrior. De igual forma, recuerda que aunque el partido se reprogramó para las 13:00 horas, en Azteca 7 dará inicio la cobertura unos minutos antes 12:40 a las horas para ir calentando el escenario y dar los mejores comentarios previo al duelo.