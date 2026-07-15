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Hora EXACTA para ver el Inglaterra vs. Argentina, de las semifinales del Mundial 2026, por Azteca 7

Estos son los detalles que debes conocer para disfrutar el partido de Inglaterra vs. Argentina, de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, gratis en Azteca 7.

hora inglaterra vs argentina mundial 2026
|Crédito: Getty Images

Escrito por: Samantha Guzmán

¿Kane o Messi? Ha llegado el día en que se define cuál será el equipo que se enfrentará a España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y no te puedes perder el encuentro entre Inglaterra vs. Argentina. A continuación te damos los detalles que debes conocer ya.

Hora para ver el partido Inglaterra vs. Argentina, de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en Azteca 7

La transmisión para disfrutar el partido de Inglaterra vs. Argentina, que se jugará en el Estadio de Atlanta (Georgia, Estados Unidos) comienza en Azteca 7 a las 12:40 P.M. Se espera que el silbatazo inicial suene a la 1:00 P.M., hora de la Ciudad de México.

Recuerda que con Azteca 7 tendrás la mejor narración, análisis, comentarios expertos y contenido extra antes y después del partido. Además de poder verlo en televisión abierta, el partido de Inglaterra vs. Argentina estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo.

Cómo les ha ido a Inglaterra y Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tanto Inglaterra como Argentina pasaron por la fase de grupos como líderes y con resultados favorables: los Tres Leones vencieron a Croacia (4-2), empataron con Ghana (0-0) y triunfaron sobre Panamá (2-0), mientras el país sudamericano le ganó a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1).

En 16avos, Inglaterra le ganó a Congo (2-1) y Argentina a Cabo Verde (3-2), este último fue uno de los partidos más comentados y virales que han ocurrido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En la ronda de octavos, México cayó ante Inglaterra (3-2) y Argentina venció a Egipto (3-2). Antes de llegar a la semifinal, en cuartos de final Inglaterra le ganó a Noruega (2-1) y Argentina se impuso sobre Suiza (3-1).

Ahora, Inglaterra busca avanzar un paso más hacia su segundo triunfo en un Mundial, a 60 años de ganar el torneo por primera vez. Por su parte, Argentina quiere igualar a Brasil y a Italia como las únicas selecciones que han ganado el torneo de manera consecutiva.

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