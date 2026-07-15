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¿Inglaterra le puede ganar a Argentina? Así ha sido la historia de ambas selecciones antes de su partido en la semifinal del Mundial 2026

Muchos fans se están preguntando: ¿Inglaterra le puede ganar a Argentina, este 15 de julio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Así les ha ido en el pasado.

Inglaterra le puede ganar a Argentina Mundial 2026
|Crédito: Getty Images

Escrito por: Samantha Guzmán

Llegó el día de conocer a la selección que se enfrentará a España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y muchos fans se están haciendo la misma pregunta: ¿Inglaterra le puede ganar a Argentina? Si bien no es posible predecir y todo puede pasar este 15 de julio, lo que sí podemos hacer es revisar cómo le ha ido a ambos equipos en Mundiales previos.

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¿Inglaterra le puede ganar a Argentina? Cuántas veces se han enfrentado en Mundiales

Sí puede suceder que Inglaterra le gane a Argentina, porque de hecho ya ha sucedido y la lógica nos dice que tiene igual de probabilidades de ganar. En Mundiales, existe una rivalidad muy conocida entre Inglaterra y Argentina.

Ambas selecciones se estarán enfrentando este 15 de julio por sexta ocasión en un Mundial; de las 5 veces que se han enfrentado, Inglaterra ha ganado en 3 ocasiones y se registró un empate. A continuación enlistamos los encuentros.

  • Chile 1962: Con un marcador de 3-1, los Tres Leones se impusieron ante el equipo sudamericano, en la fase de grupos.
  • Inglaterra 1966: Una vez más los ingleses ganaron, ahora por 1-0 y en cuartos de final.
  • México 1986: Imposible olvidar la "Mano de Dios" que llegó en este partido, que se definió con 2-1 a favor de Argentina. De nuevo, eran cuartos de final.
  • Francia 1998: Aquí ocurrió un empate 2-2, pero Argentina se impuso al final tras irse a penales. Esto fue en octavos de final.
  • Corea/Japón 2002: Aquí se repitió el encuentro en una fase de grupos, y ganó Inglaterra por un gol de David Beckham.

Inglaterra en el pasado

En total, Inglaterra ha participado en 17 Mundiales y este es su octavo consecutivo. Han pasado exactamente 60 años desde que levantó su única copa dentro de este torneo. Ocurrió en 1966, cuando la sede fue precisamente este país y enfrentándose en la final contra la República Federal de Alemania (antes de la caída del Muro).

Han llegado 5 veces a cuartos de final y han estado en semifinales en 2 ocasiones, en 1990 y en 2018.

Argentina en el pasado

La nación sudamericana ha estado en 19 Mundiales y ha ganado en 3 ocasiones: 1978 (cuando Argentina fue sede), 1986 (en México) y en 2022.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Argentina está intentando igualar el récord de Brasil, que ganó dos Mundiales consecutivos en 1958 y 1962. Antes de Brasil, Italia había logrado esa proeza con triunfos en 1934 y 1938.

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