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Hora EXACTA de transmisión del Inglaterra vs. Argentina, partido del Mundial 2026, para ver desde Estados Unidos

Con el partido de Inglaterra vs. Argentina se define qué selecciones llegan a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. No te pierdas ni un minuto del partido.

Hora EXACTA de transmisión del Inglaterra vs. Argentina, partido del Mundial 2026, para ver desde Estados Unidos
|Aksonov de Getty Images/vía Canva

Escrito por: Matías Mena

Llegó el momento que tanto estábamos esperando. Finalmente, este miércoles 15 de junio de 2026, todo se define y tendremos a los grandes finalistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Inglaterra ha demostrado que sigue siendo uno de los equipos más fuertes del mundo, lo cual será un gran problema para Argentina. El Inglaterra vs. Argentina se llevará a cabo en la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y da inicio en este mismo país a las 3:00 pm, hora del Este, y aquí te dejamos todo lo que debes saber.

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¿A qué hora se jugará el partido Inglaterra vs. Argentina en Estados Unidos?

El esperado encuentro Inglaterra vs. Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo en el Estadio de Atlanta en Atlanta, Georgia, y debido a que Estados Unidos tiene múltiples husos horarios, el encuentro inicia a las 2:00 p. m. (Hora del Centro/CT), que equivale a las 12:00 p. m. (Pacífico/PT) y a las 3:00 p. m. (Este/ET). Este horario equivale a la 1:00 pm en el centro de México.

¿Qué se espera de Inglaterra en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Inglaterra ha demostrado por qué son los reyes del fútbol durante la justa mundialista. La selección inglesa viene de derrotar a uno de los equipos favoritos para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un emocionante resultado de 2-1. Recordemos también que fue el equipo que eliminó a la Selección Mexicana en un reñido y emocionante partido que terminó 3 a 2 a favor de los ingleses.

¿Qué se espera de Argentina en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Hasta este momento, el equipo argentino no se había enfrentado a los rivales más fuertes que tenía esta justa mundialista, pero llegó el momento de demostrar lo que pueden dar como equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Argentina viene de un partido donde derrotó 3 a 1 a Suiza en los cuartos de final, pero fue necesario llegar a tiempo extra para mantenerse en la ruta para llegar a semifinales.

¿Estás listo para vivir un día más en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

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