Hora EXACTA de transmisión del Inglaterra vs. Argentina, partido del Mundial 2026, para ver desde Estados Unidos

Llegó el momento que tanto estábamos esperando. Finalmente, este miércoles 15 de junio de 2026, todo se define y tendremos a los grandes finalistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Inglaterra ha demostrado que sigue siendo uno de los equipos más fuertes del mundo, lo cual será un gran problema para Argentina. El Inglaterra vs. Argentina se llevará a cabo en la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y da inicio en este mismo país a las 3:00 pm, hora del Este, y aquí te dejamos todo lo que debes saber.

También te puede interesar: FOTOS | Julián Quiñones presume sus lujosas vacaciones en la playa tras brillar con México en el Mundial 2026

¿A qué hora se jugará el partido Inglaterra vs. Argentina en Estados Unidos?

El esperado encuentro Inglaterra vs. Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo en el Estadio de Atlanta en Atlanta, Georgia, y debido a que Estados Unidos tiene múltiples husos horarios, el encuentro inicia a las 2:00 p. m. (Hora del Centro/CT), que equivale a las 12:00 p. m. (Pacífico/PT) y a las 3:00 p. m. (Este/ET). Este horario equivale a la 1:00 pm en el centro de México.

¿Qué se espera de Inglaterra en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Inglaterra ha demostrado por qué son los reyes del fútbol durante la justa mundialista. La selección inglesa viene de derrotar a uno de los equipos favoritos para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un emocionante resultado de 2-1. Recordemos también que fue el equipo que eliminó a la Selección Mexicana en un reñido y emocionante partido que terminó 3 a 2 a favor de los ingleses.

¿Qué se espera de Argentina en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Hasta este momento, el equipo argentino no se había enfrentado a los rivales más fuertes que tenía esta justa mundialista, pero llegó el momento de demostrar lo que pueden dar como equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Argentina viene de un partido donde derrotó 3 a 1 a Suiza en los cuartos de final, pero fue necesario llegar a tiempo extra para mantenerse en la ruta para llegar a semifinales.

¿Estás listo para vivir un día más en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?