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Fecha y HORA EXACTA para ver GRATIS la Ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México por Azteca 7

Este jueves, 11 de junio, es la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y podrás verla gratis y en vivo por Azteca 7. ¡Toma nota! Esta es la hora exacta de la transmisión.

Inauguración Mundial 2026
Sigue la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por Azteca 7 | Crédito: Instagram (@shakira)

Escrito por: Daniela Arvizu

¡La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó! Este jueves, 11 de junio, el Estadio Ciudad de México se vestirá de tricolor para albergar un evento sin precedentes: ¡La inauguración de la justa veraniega! En Azteca 7 nos gusta consentirte, por lo que contaremos con la transmisión GRATIS y completamente EN VIVO.

También te puede interesar: Inauguración del Mundial 2026: Ver GRATIS y EN VIVO la ceremonia y el show de Shakira HOY jueves 11 de junio con J Balvin, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández, Maná y más HOY 11 de junio; cobertura por internet, online y en línea

¿A qué hora es la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ iniciará en punto de las 11:30 a.m. (hora del centro de México). ¡Así que no olvides sintonizar tu televisor en Azteca 7!

¿Dónde ver gratis la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y online?

Si no cuentas con acceso a la televisión abierta. ¡No te preocupes! Nosotros tenemos la solución. La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ también podrá seguirse EN VIVO y ONLINE por la página web de AztecaDeportes.com y la app móvil de TV Azteca En Vivo. ¡No hay excusa para perderte este magno evento!

¿Qué artistas cantarán en la inauguración en México?

La inauguración de la justa veraniega contará con grandes celebridades que deleitarán a millones de personas con impresionantes números musicales. Entre los artistas confirmados para presentarse este jueves, 11 de junio son:

  • Alejandro Fernández
  • Andrea Bocelli
  • Belinda
  • Burna Boy
  • Danny Ocean
  • EJAE (KPop Demon Hunters)
  • J Balvin
  • Lila Downs
  • Los Ángeles Azules
  • Maná
  • Shakira
  • Tyla

Si bien los detalles en torno a la inauguración se han manejado con hermetismo, Fher de Maná adelantó que será un evento verdaderamente “alucinante” con el que se rendirá homenaje a la cultura mexicana: "Estamos muy ilusionados, hacía mucho tiempo que yo no sentía esta emoción (...) La inauguración en sí es un evento alucinante, me lo explicaron. Muy mexicano, muy hacia la cultura mexicana prehispánica”, reveló.

¿A qué hora empieza el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Así puedes ver GRATIS y EN VIVO el México vs. Sudáfrica

Una vez concluida la ceremonia, no te puedes perder el partido inaugural entre México y Sudáfrica. La transmisión en Azteca 7 comienza a partir de las 12:30 p.m., mientras que el silbatazo inicial se dará en punto de la 1:00 p.m. De igual manera, el primer encuentro del torneo podrá seguirse a través de AztecaDeportes.com y la app móvil de TV Azteca En Vivo.