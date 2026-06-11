Inauguración del Mundial 2026: Ver EN VIVO y GRATIS la ceremonia y el show de Shakira, Belinda, J Balvin, Alejandro Fernández y más HOY; cobertura online

¡Al fin! Tras cuatro largos años de espera, México se convierte en sede del torneo más importante del mundo del fútbol: la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En Azteca 7 te llevamos la cobertura del evento a donde quiera que estés. ¿Lo mejor? ¡Es gratis y completamente en vivo! Sigue el minuto a minuto de la ceremonia de inauguración con nuestro LiveBlog, donde encontrarás una narración en directo y las mejores reacciones.

Día y hora de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La ceremonia de inauguración se llevará a cabo la mañana de este jueves, 11 de junio, en punto de las 11:30 a.m. (hora del centro de México). El evento contará con las presentaciones de grandes celebridades, incluidas Shakira, Belinda, J Balvi y Alejandro Fernández, por mencionar algunos.

¿Dónde será la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Este año, los países sede de la justa veraniega son México, Estados Unidos y Canadá. La ceremonia de inauguración de este jueves se celebrará en el renovado Estadio Ciudad de México, al sur de la capital. Estados Unidos y Canadá contarán con su propia inauguración el día de mañana, 12 de junio.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Dónde ver la inauguración del torneo?