Los 3 jugadores más guapos de la Selección Mexicana que no querrás perder de vista en el México vs. Sudáfrica

La justa veraniega llegó. Este jueves 11 de junio, el Estadio Ciudad de México se viste de tricolor para albergar la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el primer partido oficial del torneo: México vs. Sudáfrica. A escasas horas del silbatazo inicial, te compartimos nuestro top 3 de jugadores más guapos de la Selección Mexicana que no querrás perder de vista durante el partido inicial y a lo largo del torneo.

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¿Quiénes son los jugadores más guapos de la Selección Mexicana? Los galanes que se robarán miradas en el México vs. Sudáfrica

Desde jugadores veteranos hasta deportistas que se han vuelto virales en redes sociales. Estos son 3 jugadores guapísimos de la escuadra convocada por Javier “El Vasco” Aguirre que no dejarás de ver este verano:

Santiago Giménez

El “Bebote” no sólo ha enamorado a la afición con su increíble sonrisa y su gran porte atlético, sino que también cuenta con un carisma innegable y una impresionante presencia en el área que lo convierten en el centro de atención cada vez que pisa la cancha. Sin duda, el delantero será uno de los más grandes imanes de miradas este verano.

Alexis Vega

Por muchos, considerado el jugador más guapo de la Selección Mexicana… Y no es para menos. El atacante destaca por su personalidad y estilo único, además de contar con una energía y actitud magnética que se nota desde el minuto uno. Gracias a su porte y sus tatuajes, da esas vibes de “chico malo” que fascina a más de una persona. Su talento en la cancha es innegable y su atractivo aún más.

Raúl Jiménez

Durante años se ha posicionado como uno de los rostros favoritos dentro del fútbol mexicano. Su increíble presencia transmite seguridad y madurez. Sin duda, el “Lobo Mexicano” será de las figuras que más robará miradas este torneo.

Bonus: Memo Ochoa

El GOAT de GOATs. Memo Ochoa no podía quedarse atrás en este conteo. A sus 40 años, el eterno guardián de la portería sigue robando corazones no sólo por su desempeño en el juego, sino también por esa impresionante cabellera rizada y una sonrisa magnética capaz de cautivar a cualquiera que lo vea.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Cómo y dónde ver GRATIS y EN VIVO el México vs. Sudáfrica

El partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, México vs. Sudáfrica, así como la ceremonia de inauguración del torneo, podrán seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por el canal de Azteca 7. La transmisión de la inauguración arranca en punto de las 11:30 a.m., mientras que la previa del juego comienza a las 12:30 p.m. Azteca 7 contará con la transmisión gratuita de los 32 mejores partidos de la justa veraniega, mismos que también podrás seguir a través del sitio web de AztecaDeportes.com y la app móvil TV Azteca En Vivo.