¡Es OFICIAL! Bad Bunny gana su primer Emmy por el Super Bowl y esto se sabe hasta el momento

En las últimas horas se ha dado a conocer que Bad Bunny ganó su primer Emmy gracias a “The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny”. Es importante señalar que este espectáculo consiguió la mayor cantidad de nominaciones para un show de medio tiempo del Super Bowl.

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¿Qué se sabe sobre Bad Bunny, ganador del Emmy por su espectáculo de medio tiempo?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el puertorriqueño hizo historia al ganar su primer Emmy como productor ejecutivo e intérprete por su aclamado espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. Logro que se suma al logro de ser considerado como el evento de medio tiempo con más nominaciones. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la producción rompió todos los récords de la NFL al llevarse 7 premios Emmy de sus 9 nominaciones, de entre las cuales se destacan dirección musical, coreografía e iluminación.

Además, el espectáculo destacó por su espectacular despliegue visual y cultural, con apariciones especiales de Lady Gaga y Ricky Martin que celebraron las raíces y el orgullo de Puerto Rico y demás países latinoamericanos.

¿Cuántos premios ha ganado Bad Bunny?

El exponente del reguetón Bad Bunny ha consolidado una amplia trayectoria internacional, acumulando poco más de 160 premios y superando las 400 nominaciones, destacando su galardón al Álbum del Año en los Grammy 2026 por Debí Tirar Más Foto, además de sumar en la actualidad 6 premios Grammy, 18 Grammy Latinos, 54 Premios Billboard de la Música Latina, 16 Billboard Music Awards y 1 Premio Emmy, lo que lo ha consolidado como un gran exponente del género.