Estas son TODAS las celebridades de kpop que podrían asistir al partido México vs. Corea del Sur del Mundial 2026

Este jueves 18 de junio se llevará a cabo uno de los partidos más esperados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, así es, estamos hablando del encuentro México vs. Corea del Sur, el cual se llevará a cabo en tierras tapatías, específicamente en el Estadio Guadalajara.

¿Qué artistas de kpop asistirán al partido México vs. Corea del Sur de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Sin duda alguna muchos jugadores se robaran todos los reflectores en la cancha, sin embargo muchos aficionados de la cultura asiática, especialmente del kpop, hablando de música, se encuentran entusiasmados por saber que artistas se robarán las miradas en el partido con su presencia, esto debido a que en los últimos encuentros de balompié diversas estrellas musicales y de otras áreas han asistido como lo es el caso de Hayoung de Apink, Karina de Aespa, Winter de Aespa, Kwon Eun-bi de IZ*ONE, la modelo Song Hae-na, el conductor Jun Hyun-moo, Lee Seung de Winner, Kwon Eunbi, Yang Sechan, Oh Hayoung y Moder Tarzan, sin embargo es importante aclarar que la visita de estas figuras públicas no está confirmada hasta el momento, sin embargo se mantiene la especulación de sus asistencia debido a la actividad que han registrado en otros partidos.

¿Dónde y a qué hora ver el partido México vs. Corea del Sur de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El encuentro entre México vs. Corea del Sur se llevará a cabo este 18 de junio en el Estadio Guadalajara. El partido lo podrás disfrutar de manera GRATIS y totalmente EN VIVO a través de la señal televisiva de Azteca 7, el Canal del Mundial en punto de las 6:30 pm, tiempo centro de la Ciudad de México. Esta transmisión contará con la narración de los mejores comentaristas de México: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Warrior. Por otro lado, si no cuentas con televisor tenemos buenas noticias ya que podrás disfrutar del partido desde cualquier dispositivo que tengas; ya sea PC, celular o tableta; solo tendrás que dar click aquí y listo, verás el encuentro deportivo gratis y desde la comodidad de tu hogar.