Warped Tour México 2026: Horarios y qué bandas tocan por día

Ya es oficial. Tras meses de espera, este fin de semana se llevará a cabo el Warped Tour México 2026, siendo esta la primera edición del evento en la historia del país. La cita será el próximo 12 y 13 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Aquí te traemos todos los detalles para que disfrutes del evento que reúne a lo mejor de la escena alterativa como se debe: horarios, line-up por día, cómo llegar y más.

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Warped Tour México 2026: Horarios confirmados

La magia del Warped Tour reside en apoyar a todas las bandas por igual, por lo que no se conocerán los horarios oficiales hasta el día del evento, cuando se lleve a cabo la develación del inflable con toda la información del día. La apertura de puertas se dará en punto de las 11:00 a.m. - tanto para el sábado como para el domingo - será entonces cuando se conozcan los horarios de cada día.

Si no llegas a tiempo para la develación del inflable, no hay problema. Puedes descargar la app oficial del Vans Warped Tour México 2026. Una vez que se revele la información en el Autódromo, los horarios se cargarán en la plataforma de manera automática. Recuerda que las bandas empiezan a tocar desde temprano.

¿Qué bandas tocarán por día? Line-up completo del Vans Warped Tour 2026

La primera edición del Warped Tour México cuenta con un cartel de primer nivel, mismo que abarca desde bandas consolidadas en la industria y la escena alternativa hasta actos relativamente nuevos, tanto nacionales como internacionales. Aquí te dejamos el lineup completo por día.

Sábado, 12 de septiembre

Para el primer día del festival destacan nombres como Goldfinger, Papa Roach, Rise Against, The All-American Rejects, Taking Back Sunday, We Came As Romans y Yellowcard, mientras que los actos nacionales van desde Allison y Blinko hasta Here Comes the Kraken y Say Ocean.

Domingo, 13 de septiembre

El segundo día del evento contará con actos de All Time Low, Black Veil Brides, Escape the Fate, Jimmy Eat World, New Found Glory, Pennywise, Simple Plan y The Maine, entre otros; mientras que la oferta nacional incluye a División Minúscula, Delux, Elli Noise y Los Blenders, por mencionar algunos.

¿Cómo llegar al Warped Tour México 2026?

El Autódromo Hermanos Rodríguez, que será sede del evento, está ubicado en la alcaldía Iztacalco. La dirección exacta es Viaducto Río de la Piedad s/n, colonia Granjas México, CP. 08400. La forma más sencilla de llegar es en transporte público. Aquí las mejores rutas:



Metro: línea 9 ( café ). Las estaciones más cercanas son Ciudad Deportiva o Puebla.

línea 9 ( ). Las estaciones más cercanas son Metrobús: línea 2 (morada). Las estaciones más cercanas son Iztacalco o Goma.

Si vas en auto, el acceso al estacionamiento está en las puertas 7, 8, 9 y 15, sobre Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco. Te recomendamos verificar las rutas en apps de GPS para evitar cualquier inconveniente. Esta es la ubicación del recinto: