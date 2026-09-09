OFICIAL: Confirman conciertos de Wicked Parte 1 en México, fechas, sedes y cuánto podrían costar los boletos

Si eres fan de Wicked Parte 1 definitivamente tenemos noticias fabulosas para ti ya que se ha hecho oficial que se realizarán conciertos de esta icónica película protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo. La información fue relevada a través del sitio web “Wicked in Concert”, mismo en donde se reveló que el concierto se presentará en una enorme pantalla HD, con una orquesta en vivo interpretando una banda sonora sincronizada con la película además de que también se contará con la letra de Stephen Schwartz.

Concierto Wicked Parte 1: Fecha y Precios de boletos en México

Este impresionante concierto se llevará a cabo en tres lugares de México; Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. En Monterrey el concierto será el 24 de abril de 2027 en la Arena Monterrey mientras que para l “La Perla Tapatía” la fecha está establecida es el 17 de abril de 2027 en la Arena Guadalajara mientras que en CDMX el evento musical se llevará a cabo el 06 de marzo de 2027. Respecto a los precios, la boletera oficial aún no ha liberado la información por lo que deberás estar al tanto de sus redes sociales para ser de los primeros en enterarte cuando las entradas salgan a la venta.

The Wizard will see you now…

Thrilled to announce our first lineup of cities! 🩷💚



🎟️ Tickets at https://t.co/mVtJJ6BUcE pic.twitter.com/JGXw1Ai8h0 — Wicked Movie (@wickedmovie) September 9, 2026

Concierto Wicked Parte 1: ¿En qué lugares se llevará a cabo, además de México?

Este evento, mismo que ya tiene a miles de fan entusiasmados, no sólo llegará a tierras aztecas ya que está programado para llevarse a cabo en otros países como Estados Unidos y Canadá ya que el concierto podrá ser visto en las siguientes fechas y recintos.