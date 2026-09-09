NUEVA filtración de GTA 6; excolaborador comparte FOTOS de edición inédita del videojuego

Este miércoles el videojuego más esperado de los últimos años, pues el GTA VI y sus vulnerabilidades de nuevo han sido tema de conversación debido a la “filtración” de un presunto excolaborador que ha hecho emocionar a todos los fanáticos de la saga.

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La noticia acaba de salir en redes sociales hace unos minutos, cuando un usuario de X con el username de “@Alexi0982” reveló que habría una edición "coleccionista" del nuevo título de Rockstar Games, lo que ha despertado la expectativa de los fanáticos del GTA VI quienes han cuestionado el contenido de la caja.

¿Qué se sabe sobre la versión Coleccionista del GTA VI?

De acuerdo con este usuario en redes, este mismo habría trabajado un mes en la producción del empaque de lo que parece ser la Edición Coleccionista, por lo que los fans de la saga han mostrado su emoción, ya que dichas fotografías filtradas hacen referencia al GTA Vice City, tal como han sido los primeros detalles liberados del videojuego.

|Imágenes tomadas de redes sociales (X:@Alexi0982)

Dentro de esta caja los fans han notado que tiene un gran tamaño, incluso mayor a la de las consolas, aunque su contenido es un misterio, pues se sabe que este título NO contará con versiones físicas del disco, por lo que se podría tratar de mercancía de la franquicia relacionada al GTA: Vice City.

¿Cuál es la relación entre GTA VI y Vice City?

De acuerdo con los detalles que poco a poco hemos podido conocer es que el Grand Theft Auto VI estará ambientado en Leonida, la ciudad ficticia donde vivimos los acontecimientos de Vice City, siendo este el “mismo escenario” aunque esto no se limita a la ciudad, pues el mapa abarca todo el estado de Leonida, siendo mucho más grande e inmersivo que las entregas anteriores.

Es importante que consideres que este título no es una continuación, por lo que nuevas aventuras estarían por llegar con este videojuego tras más de una década de espera.