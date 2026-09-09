Sydney Sweeney protagoniza ESCANDALOSA campaña de deportes. “Rompió el internet otra vez”

Una vez más, Sydney Sweeney se colocó en el centro de la conversación en redes sociales con una campaña publicitaria que protagoniza. Se trata de un comercial que hizo para una app de apuestas y predicciones deportivas con alta tecnología, en el cual se quitó completamente la ropa.

En el video, Sydney aparece en distintos escenarios deportivos y en diversas poses tapando su cuerpo únicamente con balones y accesorios deportivos correspondientes a futbol, tenis, beisbol y futbol americano; fuera de eso, no está usando ropa.

"La campaña se trata sobre abrazar una idea divertida", declaró Sydney Sweeney. "El concepto es simple: cortar el ruido y enfocarse completamente en los deportes". También se anunció que la actriz se convirtió en socia de la empresa y embajadora en temas de equidad.

La empresa para la cual hizo el anuncio comenzó a funcionar en agosto dentro de Estados Unidos, con un margen restringido para mayores de 21 años. Se ha anunciado como un mercado de predicciones deportivas "de igual a igual", para distinguirse de una casa de apuestas convencional. Sus fundadores han destacado que la campaña publicitaria con Sweeney es "imposible de ignorar".

En la sección de comentarios destacan y predominan las reacciones positivas por parte de los fans de Sydney. "El mejor comercial en la historia", "rompió el internet otra vez" y "justo acabo de abrir la app", son algunas de las cosas que puedes leer.

La polémica de las campañas publicitarias de Sydney Sweeney

Anteriormente, diversas campañas publicitarias de Sydney Sweeney han dividido opiniones y sido fuertemente criticadas bajo acusaciones de hipersexualización.

Sin embargo, la mayor polémica que ha enfrentado en su trayectoria como embajadora de marcas fue por un comercial de jeans donde se hacía un juego de palabras con la palabra "genes" pronunciada en inglés; un gran sector de los usuarios de redes sociales la relacionaron con ideología en favor de la eugenesia. También se relacionó con acusaciones anteriores hacia la actriz, en referencia a sus supuestas ideologías políticas.