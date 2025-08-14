inklusion logo Sitio accesible
Nota

4 consolas de colección que hoy valen una fortuna

Desde prototipos únicos hasta ediciones limitadas, estas consolas se han convertido en verdaderos tesoros para los gamers nostálgicos y los coleccionistas.

4 consolas de colección que hoy valen una fortuna
Crédito: JESHOOTS.COM en Unsplash
Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
Videojuegos
Si guardaste alguna de estas consolas en tu infancia, tal vez hoy tengas un tesoro que podrías vender por una verdadera fortuna. Algunas de estas fueron lanzadas en cantidades muy limitadas, otras nunca salieron a la venta de forma masiva… y ahora son piezas de culto que cualquier coleccionista desearía tener en su posesión.

4 consolas de colección que hoy valen una fortuna

Aquí te contamos cuáles son estas consolas y cuánto podrían valer hoy en el mercado:

1. Nintendo PlayStation

Sí, leíste bien. Nintendo y Sony alguna vez fueron socios para crear una consola híbrida que usaría cartuchos y CD-ROM y que además sería la sucesora de la Super Nintendo. Para no hacer el cuento largo, Nintendo se echó para atrás y se asoció con Philips, lo que llevó a Sony a crear su propia PlayStation.

Uno de los escasos prototipos terminó en manos de Terry Diebold en 2015 y fue subastado en 2020 por $5,580,000 MXN aproximadamente.

2. Nintendo M82

Una variante poco conocida de la NES, diseñada exclusivamente para las tiendas. Permitía insertar hasta 12 cartuchos y reiniciaba el juego tras un tiempo programable, ideal para demos y que las personas aquirieran el producto. Hoy en día, una en buen estado puede costar $397,000 MXN aprox.

3. PlayStation edición 10 Million

El 2 de abril de 1998, Sony celebró la venta de su consola número 10 millones, lanzando solo unas cuantas unidades de esta versión especial en color “Midnight Blue”. Si una aparece en perfecto estado, puede alcanzar $243,000 MXN aprox.

4. Nintendo Sharp TV

Un híbrido entre televisor y consola NES, fruto de una colaboración con Sharp que se dio en 1983. Fue un invento adelantado a su tiempo, y hoy en día un ejemplar que puede llegar a valer alrededor de $127,000 MXN aprox.

En el mundo de los videojuegos, la nostalgia y el coleccionismo son parte de la magia. Por eso no es raro que encuentres varias consolas y videojuegos que alcanzan precios estratégicos.

Videojuegos
