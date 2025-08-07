PlayStation celebra su aniversario con juegos gratis y avatares exclusivos
PlayStation está de fiesta. Con motivo del 15.º aniversario de PlayStation Plus, la compañía está regalando juegos, contenido exclusivo y avatares temáticos.
PlayStation Plus es uno de los servicios de suscripción más importantes dentro del mundo de los videojuegos. Gracias a eso, este 2025, ya se encuentra celebrando su 15.º aniversario. Para agradecer a la comunidad, Sony ha sorprendido a sus usuarios liberar una serie de avatares gratuitos y una selección de juegos descargables sin costo adicional para todos aquellos que cuenten con una PS4 o PS5.
PlayStation Plus cumple 15 años: así lo celebra Sony
Si no eres usuario activo de PlayStation Plus, no te preocupes; aun así, puedes reclamar algunos de estos regalos:
- Avatares especiales (sin suscripción activa)
- Sony liberó avatares con diseño exclusivo inspirados en grandes títulos como:
- Cyberpunk 2077
- Hogwarts Legacy
- Diablo IV
- God of War: Ragnarök
- Twisted Metal
Para poder descargarlos, necesitarás uno de los códigos gratuitos por región, los cuales te compartimos a continuación:
- Sudamérica: FREE-0000-0000
- Norteamérica: JGE9-RHJ3-3DLC
- Europa, Reino Unido e India: PEDN-MARA-T2M9
- Asia y Oceanía: HRK4-G9LC-LHLC
Juegos gratis de PS Plus para agosto 2025
Recordemos que tener una suscripción activa de PS Plus siempre tiene sus beneficios, y durante el mes de agosto, también pueden descargar los siguientes juegos sin costo adicional::
- Lies of P – Un soulslike inspirado en Pinocho, altamente aclamado por su jugabilidad desafiante.
- DayZ – El famoso survival MMO de mundo abierto con zombis y tensión constante.
- My Hero One’s Justice 2 – Lucha con tus héroes favoritos del anime My Hero Academia en combates explosivos.
Ahora ya lo sabes, descarga y celebra junto a PlayStation Plus su 15 aniversario. ¿Qué es lo que más te emociona de estos regalos que está haciendo la plataforma?
