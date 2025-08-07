inklusion logo Sitio accesible
Nota

PlayStation celebra su aniversario con juegos gratis y avatares exclusivos

PlayStation está de fiesta. Con motivo del 15.º aniversario de PlayStation Plus, la compañía está regalando juegos, contenido exclusivo y avatares temáticos.

Crédito: Sony / PlayStation
Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
PlayStation Plus es uno de los servicios de suscripción más importantes dentro del mundo de los videojuegos. Gracias a eso, este 2025, ya se encuentra celebrando su 15.º aniversario. Para agradecer a la comunidad, Sony ha sorprendido a sus usuarios liberar una serie de avatares gratuitos y una selección de juegos descargables sin costo adicional para todos aquellos que cuenten con una PS4 o PS5.

PlayStation Plus cumple 15 años: así lo celebra Sony

Si no eres usuario activo de PlayStation Plus, no te preocupes; aun así, puedes reclamar algunos de estos regalos:

  • Avatares especiales (sin suscripción activa)
  • Sony liberó avatares con diseño exclusivo inspirados en grandes títulos como:
  • Cyberpunk 2077
  • Hogwarts Legacy
  • Diablo IV
  • God of War: Ragnarök
  • Twisted Metal

Para poder descargarlos, necesitarás uno de los códigos gratuitos por región, los cuales te compartimos a continuación:

Juegos gratis de PS Plus para agosto 2025

Recordemos que tener una suscripción activa de PS Plus siempre tiene sus beneficios, y durante el mes de agosto, también pueden descargar los siguientes juegos sin costo adicional::

  • Lies of P – Un soulslike inspirado en Pinocho, altamente aclamado por su jugabilidad desafiante.
  • DayZ – El famoso survival MMO de mundo abierto con zombis y tensión constante.
  • My Hero One’s Justice 2 – Lucha con tus héroes favoritos del anime My Hero Academia en combates explosivos.

Ahora ya lo sabes, descarga y celebra junto a PlayStation Plus su 15 aniversario. ¿Qué es lo que más te emociona de estos regalos que está haciendo la plataforma?

