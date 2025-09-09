7 cosas que debes saber antes de comprar o armar tu PC Gamer

¿Estás emocionado por comprar o armar tu primer PC Gamer? Espera, entendemos la emoción que esto te da, pues en los últimos años, las PC Gamer han tomado fuerza gracias a que ofrecen un alto rendimiento, buena calidad gráfica y durabilidad. Sin embargo, antes de dar el primer paso es importante que conozcas ciertos aspectos clave que te ayudarán a optimizar tu inversión.

¿Qué considerar antes de comprar o armar tu PC Gamer?

Es por eso que aquí te compartimos 7 puntos esenciales que no puedes pasar por alto a la hora de comprar o armar tu PC Gamer.

1. Define tu presupuesto

El mundo de las PCs gamer es muy amplio. Antes de comprar o armar la tuya, establece cuánto estás dispuesto a invertir. Esto te ayudará a decidir entre un equipo de gama baja, media o alta.

2. El procesador es el corazón de tu PC

Lo más importante de todo es pensar en un buen CPU. Intel y AMD ofrecen opciones poderosas, pero lo ideal es pensar en procesadores de última generación que garanticen fluidez en juegos actuales y futuros. Considera qué tipo de juegos te gusta disfrutar para conocer la potencia que necesitas.

3. Tarjeta gráfica: la clave del gaming

La GPU es la pieza clave que marcará la diferencia. NVIDIA y AMD son las más populares, pero toma en cuenta que hay más opciones en el mercado. Debes elegir de acuerdo con los juegos que planeas correr y la resolución que deseas alcanzar.

4. Memoria RAM suficiente

Para un rendimiento óptimo, se recomiendan mínimo 16 GB de RAM. Algunas computadoras en el mercado se venden como “PC Gamer” pero no cuentan con el mínimo de RAM requerido. El tener menos de eso puede limitar tu experiencia, sobre todo con títulos modernos.

5. Almacenamiento rápido

Olvídate de los discos duros tradicionales. Un SSD es lo ideal para ti, pues no solo acelera el arranque del sistema, sino que también mejora la carga de los juegos.

6. Fuente de poder y ventilación

Las exigencias gráficas de los juegos, las largas horas de juego, entre otras cosas, pueden calentar la máquina. Es por eso que una PC Gamer requiere una fuente de poder confiable y un buen sistema de ventilación o refrigeración líquida para evitar el sobrecalentamiento.

7. Considera si armarla o comprarla hecha

Armar tu PC es más económico y te da control total sobre cada componente, pero comprar una ya ensamblada puede ser más práctico si no tienes experiencia.

Invertir en una PC Gamer es sin duda un paso muy emocionante para cualquier gamer, pero requiere información y planeación. Con estos consejos estamos seguros de que podrás elegir mejor, disfrutar de tus videojuegos sin preocuparte y estar tranquilo de que tu equipo es el ideal para ti.

