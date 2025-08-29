Pokémon GO: Fecha y HORA EXACTA para conseguir a Pikachu con fondo de estadio de béisbol

¡Atención entrenadores Pokémon! Durante la colaboración del videojuego para móviles de Pokémon GO y la Major League Baseball (MLB) habrán nuevas pokeparadas, gimnasios oficiales y más sorpresas que fascinarán a los amantes de este deporte, en especial a los seguidores de los Giants de San Francisco.

En los últimos meses el juego de realidad virtual para celulares de Pokémon GO ha resurgido llegando a tener el mismo furor que dejó en sus fans desde que salió en 2016 y su nueva colaboración ha dejado gratas sorpresas para las personas que se encuentren cerca del Oracle Park.

¿Cómo puedo conseguir a Pikachu con fondo de estadio de béisbol?

Este viernes 29 de agosto podrás capturar a Pikachu a partir de las 13:00 hrs (del horario local) en las inmediaciones del Oracle Park, estadio ubicado en San Francisco, el cuál es hogar de Los Giants, uno de los equipos más reconocidos a nivel mundial de este deporte.

Este evento exclusivo nos dará a uno de nuestros personajes favoritos con un atuendo nunca antes visto, lo que ha despertado la emoción de los fans de Pokémon y del béisbol.

¿Qué podré conseguir durante este evento de Pokémon GO?

Artículos de avatar exclusivos del juego

Investigaciones contrarreloj de encuentros con Pokémon

Incursione donde los entrenadores tendrán la oportunidad de atrapar un Pokémon con un trasfondo de ubicación (Pikachu ;D)

MLB meets Pokémon GO ⚡️



All MLB ballparks will feature official club-branded PokéStops and Gyms so Trainers can play Pokémon GO from wherever they’re sitting in the ballpark



Trainers will also be able to check out newly-created Official Routes at the ballparks pic.twitter.com/HvLTYnSK7i — MLB (@MLB) February 12, 2025

Además, los asistentes a esta Pokémon Night podrán presenciar un show de drones Pokémon GO al finalizar el encuentro vs Oriols, donde se podrán ver recreaciones icónicas de esta franquicia de la cuál somos muy fans.

En la tienda web oficial del videojuego podrás conseguir una gorra de ese quipo para tu avatar usando el código: MLBxPOKEMONGO.

