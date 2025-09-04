Hoy se estrenó y ya arrasa: Hollow Knight Silksong colapsa Steam con más de 100 mil jugadores

Este 4 de septiembre de 2025 fue un día glorioso para muchos gamers. Sin duda, pocos juegos hacen esperar con tanta emoción y alegría a los fans como lo hizo Hollow Knight Silksong. Esta se convirtió en una de las secuelas más esperadas y sin duda quedó claro al ver todo lo que ha sucedido a penas se estrenó.

Silksong hace historia en su estreno mundial

Esta fecha quedará marcada para siempre en la industria de los videojuegos independientes. Tras siete años de espera, Hollow Knight: Silksong finalmente llegó al mercado y lo hizo a lo grande: con un estreno tan masivo que incluso colapsaron enormes e importantes plataformas como Steam, donde debutó con más de 100 mil jugadores simultáneos en menos de una hora. Y no solo Steam, también tiendas digitales como la Nintendo eShop, PlayStation Store y Microsoft Store también reportaron caídas y errores por la avalancha de usuarios que intentaban descargar el título.

La secuela, desarrollada por el pequeño estudio Team Cherry, demostró que tres desarrolladores pueden crear todo un fenómeno capaz de rivalizar con grandes superproducciones sin necesidad de gráficos realistas y narrativas complejas.

Precio accesible y disponible en Game Pass

Sin duda, los creadores de este juego indie, conocen bien a su público. Uno de los grandes aciertos de Silksong ha sido su precio: $399 MXN, una cifra muy competitiva en un mercado donde algunos juegos de estreno llegan a superar los $1,800 MXN. Además, el título está disponible desde el primer día en Xbox Game Pass, lo que amplió aún más su alcance y lo convirtió en un éxito instantáneo.

Pero los récords y el hype por este juego se veían venir desde hace mucho tiempo. Antes de su lanzamiento, Silksong ya había roto récords al convertirse en el juego más deseado en Steam, con 4.8 millones de usuarios que lo tenían en su lista de deseos.

Un impacto que trasciende lo indie

Como siempre pasa, un estreno tan grande como Silksong, afectó a otros estudios independientes. Pues varios desarrolladores han decidido retrasar sus propios estrenos para no competir contra el enorme monstruo que la es este videojuego, el cual ya se perfila como el estreno indie más grande de la última década.

Con apenas unas horas en el mercado, todo apunta a que los récords de Silksong seguirán creciendo en los próximos días.

También te puede interesar: ¿Annabelle se cobra otra víctima? Forense revela dato perturbador sobre la muerte de un investigador paranormal