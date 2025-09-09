Keanu Reeves quiere volver a Cyberpunk 2077, ¿pero es posible? Esto es lo que sabemos de la secuela del videojuego

El querido y aclamado Keanu Reeves, quien se ha sumergido en muchos proyectos que van más allá del cine, comenzó su promoción para la película Good Fortune, y fue a través del medio IGN donde se le preguntó si estaría dispuesto a regresar como Johnny Silverhand a la secuela de Cyberpunk 2077.

Ante esta pregunta Reeves respondió: “Absolutamente, me encantaría volver a interpretar a Johnny Silverhand de nuevo”, ¿pero es factible? ¿Qué es lo que se sabe sobre la secuela del videojuego?

Does Johnny Silverhand need to make a comeback in the Cyberpunk sequel?

Good Fortune star Keanu Reeves seems to think so... pic.twitter.com/7izk1RqxGU — IGN (@IGN) September 9, 2025

Recordemos que en Cyberpunk 2077 tenemos la oportunidad de darle diferentes finales tanto a V como a Johnny Silverhand, y más allá de las discusiones respecto a cuál tendría que ser el final canon, todo parece apuntar a que la historia del rockero más popular de Night City ya dio todo lo que tenía que dar.

Hasta el momento, la forma viable para ver nuevamente a Keanu Reeves como Johnny Silverhand podría ser a través de un DLC, y una ventana que definitivamente no caería en saco roto, pues a más de uno nos agradaría ver cosas nuevas del rockero que atacó a Arasaka.

Secuela Cyberpunk 2077: ¿qué podemos esperar?

Cyberpunk 2077 tuvo un lanzamiento atropellado el 10 de diciembre de 2020, pero gracias a diferentes actualizaciones el juego comenzó a ganar un fandom bastante sólido, tanto que llegamos hasta tener un anime: Cyberpunk Edgerunners.

Posicionándose como una entrega exitosa, CD Projekt Red anunció el videojuego secuela de Cyberpunk 2077, el cual ya ha entrado en fase de preproducción, ¿qué significa? Que después de haber sido aprobado el concepto ahora deberá hacerse el guion, diseñar la jugabilidad, y un largo etcétera que nos pide paciencia.

Tras esto, lo único que se conoce respecto a lo que podremos ver en esta continuación es que sí volveremos a Night City, pero conoceremos una nueva ciudad la cual hará alusión a Chicago, pero ambientada en el conocido mundo futurista que no tiene finales felices.