‘007 First Light’ revela su primer gameplay acompañado de un espectacular tráiler

Llegó el momento, el agente secreto más famoso del cine regresa al mundo de los videojuegos con un nuevo título “007 First Light”, un título desarrollado por IO Interactive que promete darle un nuevo significado a la experiencia que puede ofrecer el mundo del espionaje en consolas y PC. Recientemente, durante el último State of Play, se presentaron los primeros 30 minutos de jugabilidad en un tráiler que ya está dando de qué hablar entre los fans de James Bond.

‘007 First Light’ muestra su primer gameplay en un impresionante tráiler

Algo muy interesante es que el juego apuesta por un sistema llamado Enfoque Creativo, que permite cumplir las misiones de diferentes maneras:



Sigilo absoluto con infiltraciones silenciosas.

absoluto con infiltraciones silenciosas. Acción directa con armas, gadgets y combates cuerpo a cuerpo.

con armas, gadgets y combates cuerpo a cuerpo. Combinación híbrida que refleja el estilo único de James Bond.

Pero entre las nuevas mecánicas, los fans y críticos destacan el Instinto, el cual permite engañar o distraer enemigos, además de un sistema de análisis del entorno similar al “sentido del brujo” de The Witcher 3.

James Bond: Vehículos, gadgets y Licencia para Matar

Claramente, el juego no decepcionará a los fans, pues como en todo título de la franquicia, no podían faltar las persecuciones en Aston Martin y escenas cargadas de mucha adrenalina. Además, la mecánica Licencia para Matar mejora la puntería y el combate, ofreciendo una experiencia auténtica que te convierte en un verdadero Bond.

El estudio asegura que el balance entre sigilo, acción y persecuciones será clave para transmitir el verdadero espíritu del personaje.

El reparto detrás del nuevo James Bond

Aunque no está basado en ninguna película de la franquicia, 007 First Light contará los orígenes del joven Bond, interpretado por Patrick Gibson (Dexter: Pecado Original). Por si fuera poco, el elenco incluye a Priyanga Burford como M, Alastair Mackenzie como Q, Kiera Lester como Moneypenny, Lennie James como John Greenway y Noemie Nakai como Miss Roth.

Fecha de lanzamiento y edición de colección

Junto a la revelación del gameplay se reveló la fecha de estreno, la cual será el 27 de marzo de 2026, en las consolas PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC. También te recomendamos estar al pendiente de las noticias, pues se sabe que habrá una edición coleccionista con armas exclusivas, indumentarias especiales y una réplica de la mítica Golden Gun.

