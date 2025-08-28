Pokémon GO: Rookidee brilla en el Día de la Comunidad de agosto 2025

Atención, entrenadores Pokémon, que ya casi se celebra el Día de la Comunidad de agosto con Rookidee en Pokémon GO y cómo siempre aquí podrás encontrar toda la información. Durante algunas horas, este Pokémon de la región de Galar aparecerá con mucha más frecuencia en estado salvaje, ¡e incluso podrás encontrarlo en su versión shiny! Así que te interesa, aquí te dejamos toda la información.

Pero esto no es todo, pues además, quienes evolucionen a Corvisquire en Corviknight antes del 6 de septiembre de 2025 a las 10:00 p. m., conseguirán que su Corviknight aprenda el movimiento cargado exclusivo Aire Cortante, ideal para reforzar tus equipos en la Liga de Combates GO.

Pokémon GO: Bonificaciones del evento

Siempre que hay eventos, los jugadores pueden adquirir algún tipo de bonificación. El Día de la Comunidad de agosto, no será la excepción, pues podrás disfrutar de:



1/4 de distancia para eclosionar Huevos.

2× Caramelos por captura.

2× más probabilidad de obtener Caramelos XL (para entrenadores de nivel 31 o más).

Módulos Cebo con duración extendida de tres horas.

Un intercambio especial adicional (hasta tres en total durante el día).

50 % menos Polvo Estelar en intercambios de 2:00 p. m. a 10:00 p. m.

Investigación especial y temporal

Durante este evento podrás realizar tareas de investigación de campo centradas en Rookidee, y con ellas podrás obtener recompensas como Polvo Estelar y Superbolas. Además, estará disponible una Investigación Especial, la cual tendrá un costo. Si lo pagas, podrás tener encuentros exclusivos con Rookidee, un Pase de Combate Premium y más sorpresas.

Por si fuera poco, los entrenadores que se conecten al juego durante el evento desbloquearán una Investigación Temporal con fondo especial, que culminará en otro encuentro con Rookidee y aumentará las posibilidades de capturar su versión shiny lo cual resulta bastante atractivo para los coleccionistas.

¿Cuándo se llevará a cabo el Día de la Comunidad de agosto con Rookidee?

El evento se llevará a cabo en la app de Pokémon GO el próximo 30 de agosto de 2025, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. hora local. Este día promete ser uno de los más activos para los fans, ya que cuenta con varias misiones, Pokémon Shiny para atrapar y bonificaciones, así que prepárate para conseguirlo todo.

