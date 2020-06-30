El guionista de ‘Frozen 2' descartó, por el momento, una tercera película de la historia de Elsa y Anna.

Las películas de Frozen se han convertido en una de las sagas más exitosas en el mundo de los dibujos animados, ya que desde su primer lanzamiento, en 2013, personajes como Elsa, Anna y Olaf, se quedaron clavados en la mente del público infantil.

Por tal razón, su segunda entrega, que salió en cines el año pasado, repitió el éxito esperado no solo en taquillas, sino también en la parte de merchandising, surgiendo muñecas de las famosas hermanas y muchos artículos enfocados en sus personajes centrales.

Con tal nivel de aceptación, muchos ya han comenzado a cuestionarse si pronto en el cine habrá una nueva entrega de la popular película.

Sobre esto, el guionista y animador Marc Smith hizo una revelación no muy agradable para los amantes de Frozen, ya que aseguró que la casa del ratón aún no tiene planes para comenzar en un plazo corto otra cinta.

No hemos tenido esa discusión. Creo que ‘Frozen 2' todavía está muy presente en las mentes de todos como para pensar en lo que pasa después

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Así es la cosa. Frozen 2 no se dio hasta que hubo una razón para que existiera. De igual forma, no sé cuándo se vaya a dar Frozen 3. ¡Pero ya veremos! Si hay una historia que contar, estoy seguro de que Jennifer Lee y el equipo de Disney la contarán algún día

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