La película de Robert Pattinson que le estaría asegurando una nominación al Oscar, y que retrata la historia REAL del presentador de un reality show

Robert Pattinson es uno de los posibles candidatos a una nominación al Oscar tras haber representado a una de las personalidades más polémicas de la televisión de Estados Unidos. Tras su actuación es que en el Festival de Cine de Venecia se lo empezó a nombrar como un contendiente del premio.

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El actor interpreta a Chris Hansen en la película Primetime. En la misma se recrea el fenómeno To Catch a Predator, el programa de la NBC que entre los años 2004 y 2007 convirtió la persecución de presuntos depredadores sexuales en espectáculo televisivo.

¿Cuál es la trama de Primetime?

La película llegará a las salas de cine el 25 de septiembre y nos presenta a un Robert Pattinson que interpreta a Chris Hansen, el famoso periodista que condujo To Catch Predator. Dicho programa consistía en atraer a hombre que presuntamente buscaban mantener encuentros sexuales con menores de edad para después confrontarlos frente a las cámaras.

El film no solo recrea esas operaciones que se llevaban a cabo, sino que también el director se inclinó por convertir la indignación, el crimen y hasta la humillación pública en entretenimiento.

Por otro lado, tenemos que agregar que la historia se lleva cabo en torno al caso Bill Conradt, quien era un fiscal de Texas que terminó suicidándose en un operativo relacionado con el programa.

Robert Pattinson y una posible nominación al Oscar

La actuación de Pattinson es un gran atractivo de la película por lo que críticas como The Hollywood Reporter han manifestado que es “fascinante de ver”, mientras que The Playlist la calificó como un nuevo punto máximo en la carrera del actor.

Por otro lado, la BBC le dio cinco estrellas y manifestó que el actor tiene una de las mejores interpretaciones de su carrera. Debido a estas críticas es que muchos posicionan a Robert Pattinson como uno de los posibles nominados al Oscar.

En este contexto fue el propio Hansen quien habló con respecto a la actuación de Pattinson y dijo que su trabajo fue bastante bueno, pero que el actor llevó mucho el personaje hacia el lado dramático.

Además, el conductor no negó la posibilidad de que pueda iniciar acciones legales debido a la manera en la que se lo representa en la película.