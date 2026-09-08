Top 4 animes más vistos en Crunchyroll, perfectos para disfrutar durante septiembre del 2026

El anime ha ganado mucho terreno a nivel mundial por lo que la industria cada vez ofrece más contenido para los seguidores. Algunas producciones como Astroboy, Metoro o Heidi fueron quienes abrieron el camino para los nuevos títulos.

Un día para vivir | Capítulo 5: Promesa | Temporada 5

Las producciones animadas tienen muchos adeptos en occidente y cada vez son más los títulos que se encuentran disponibles. En esta oportunidad te vamos a contar sobre los 4 animes más vistos en Crunchyroll que son ideales para poder disfrutar en el mes de septiembre.

¿Cuáles son los animes más vistos en Crunchyroll?

Goodbye, Lara

Este anime nos cuenta una historia de hace 200 años donde la princesa sirena llamada Lara, se enamoró de un príncipe humano. Este era un amor prohibido por lo que la joven recurre a la bruja Grace que le da una poción que la convertiría en una humana.

Sin embargo, la condición era que ella no encontraba el amor verdadero pues desaparecería en la espuma del mar.

Jaadugar: A Witch in Mongolia

Luego tenemos este anime donde tenemos como protagonista a Sitara una joven persa que queda huérfana y es vendida como esclava a una familia de eruditos. Si bien al inicio su vida parece miserable pues descubre que el conocimiento cambiará su vida.

Esta familia la lleva al mundo del aprendizaje y los libros. Sitara desarrolla una gran inteligencia, pero su mundo se viene abajo cuando el Imperio mongol invade su ciudad.

You and I Are Polar Opposites S2

Otra gran opción para septiembre es You and I Are Polar Opposites S2, donde la historia continúa la relación entre Suzuki, una chica alegre, sociable y bastante preocupada por encajar con los demás, y Tani, mucho más tranquilo, reservado y directo.

Cabe destacar que la relación empieza a avanzar y ambos se deben enfrentar a algo más complicado que gustarse. Ellos deberán aprender a comunicarse, entender las inseguridades del otro y descubrir qué significa realmente estar en una relación.

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation S3

Otra opción interesante es la tercera temporada de este anime que llega luego del enorme golpe que sufrió Rudeus al final de la S2. Este consiguió formar una familia con Sylphiette, pero perdió a su padre, Paul, durante el rescate de Zenith.

Rudeus decide seguir adelante y asumir una nueva vida como esposo y padre. Sin embargo, su tranquilidad dura poco.