Ya hay fecha para la segunda temporada de Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Lara Croft está a punto de volver a la pantalla. Mientras el nuevo juego de Tomb Raider sigue envuelto en misterio, la franquicia continúa expandiéndose en otros medios y de diferentes formas. Y ahora Netflix por fin soltó la fecha que los fans estaban esperando: la segunda y última temporada del anime The Legend of Lara Croft llegará el 11 de diciembre de 2025.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft confirma estreno de su segunda y última temporada

El anuncio vino acompañado de un tráiler que adelanta un cierre cargado de acción, exploración y mucho del ADN clásico de la heroína más icónica de los videojuegos. Si no lo has visto, te lo dejamos a continuación:

¿Qué veremos en esta temporada final?

Esta vez, Lara y su equipo se embarcan en una misión global para recuperar antiguas máscaras con poderes misteriosos. El problema: no son los únicos tras ellas. Un millonario a quien no le importa obtener lo que quiere pasando por encima de otros competirá directamente contra la arqueóloga, lo que promete choques espectaculares y un ritmo mucho más intenso que en la primera temporada.

Además, esta última entrega conectará no solo con los eventos previos del anime, sino que también encontrarás elementos de los videojuegos de Crystal Dynamics, reforzando esa línea narrativa que los fans han seguido durante años.

¿Por qué termina aquí?

Aunque la primera temporada tuvo críticas mixtas, el interés por la franquicia ha ido creciendo gracias a nuevos proyectos y eso cambia un poco los objetivos de la franquicia. Actualmente se sabe que se está trabajando en unaa serie live-action. Por eso, se tomo la decisión de que este anime sí llegue a su final definitivo, sin embargo no sería raro que con el tiempo alguna productora decida retomarlo.

¿Viste la primera temporada del anime de Lara Croft?

