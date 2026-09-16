Los Simpson han utilizado durante décadas situaciones extremas para construir historias de humor, ciencia ficción y sátira. Entre ellas aparecen episodios que tratan sobre el fin del mundo u otros que predicen el futuro, pues años después terminan convirtiéndose en realidad, como lo son estos 4 capítulos. Mientras que estos otros de Plim Plim y Bluey para enseñan a los niños a respetar, compartir y ayudar.

Algunas tramas incluso coinciden con hechos o preocupaciones que años después aparecieron en la realidad. Por ello, la familia amarilla se ganó el mote de que predicen el futuro en sus diferentes episodios, aunque es difícil de interpretar si son coincidencias o anticipaciones comprobadas. Mientras que estos 6 episodios de Bluey y Masha y el Oso enseñan a los niños sobre la seguridad.

4 capítulos de Los Simpson que tratan sobre el fin del mundo, ¿predicen el futuro?|Pinterest

Los capítulos de Los Simpson sobre el fin del mundo

1. El día del juicio final: Homero escucha una explicación sobre el día del juicio final y decide calcular la fecha en que ocurrirá. Su operación señala un día específico, por lo que intenta convencer a Marge, Lisa y al resto de Springfield de prepararse para la llegada del desastre. El personaje comete un error porque cuenta de forma incorrecta a las personas representadas en una pintura de la Última Cena.

2. Casita del Horror 23: El capítulo muestra a Homero y Marge en una representación de la antigua cultura maya, donde los sacerdotes interpretan el calendario y concluyen que una catástrofe llegará al terminar el decimotercer baktún. La trama fija el acontecimiento en 2012, donde se creía que sería el fin del mundo.

3. Homero va a la preparatoria: La trama presenta a Homero dentro de un grupo de preparacionistas que considera inminente una catástrofe global. Su líder, Lloyd, crea un refugio aislado y convence al protagonista de prepararse para sobrevivir cuando la sociedad deje de funcionar con normalidad.

4. Casita del Horror 27: En el segmento “Dry Hard”, Springfield aparece transformado en un territorio árido donde el agua escasea y adquiere un valor extraordinario. El señor Burns controla el principal depósito del recurso y utiliza su posición para organizar una competencia entre los niños de la localidad. Su escenario parte de una problemática ambiental reconocible: la escasez de agua.