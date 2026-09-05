⁠Hoy en Disney+, la serie nominada a los Emmy’s 2026 que ha sido catalogada como la salvadora de la comedia y está basada en una historia real

Si estás buscando algo que ver para la tarde de este sábado 5 de septiembre del 2026, considera Abbott Elementary, la cual ya está disponible por Disney+. Esta serie, basada en la vida real, creada y protagonizada por Quinta Brunson, fue nominada a los Emmy 2026.

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¿Qué es y por qué deberías verla hoy sábado 5 de septiembre del 2026?

También conocida como Colegio Abbott, Abbott Elementary es una aclamada serie de comedia de origen estadounidense que se presenta bajo el formato de falso documental, la cual sigue la vida cotidiana, caótica y divertida de un grupo de profesores devotos dentro de una escuela primaria pública dentro de Filadelfia.

Esta serie destaca por el apasionado grupo de profesores y su enérgica directora, que tienen que afrontar situaciones como la falta de recursos propuestas por el sistema educativo de los Estados Unidos bajo un latente humor negro y buenas intenciones.

Abbott Elementary y todo lo que debes saber sobre su produccón

La nominada comedia de situación estadounidense fue creada y protagonizada por Quinta Brunson, junto a Tyler James Williams, Janelle James y Sheryl Lee Ralph. Warner Bros. Television y 20th Television son coproductores de la singular serie. De manera oficial se estrenó el 7 de diciembre del 2021, contando en la actualidad con 5 temporadas y 92 episodios, los cuales suelen durar aproximadamente 22 minutos.

Debido a su creciente popularidad, la serie acumula múltiples Premios Emmy y Globos de Oro, consolidándose como uno de los mayores éxitos de crítica y audiencia de la televisión por streaming actual. A pesar de que su quinta temporada concluyó transmisiones en abril del año en curso, de manera oficial se ha confirmado una sexta temporada que se espera que llegue a la plataforma para el próximo mes de octubre del 2026, por lo que solo será cuestión de tiempo para conocer el desenlace de las aventuras de este inusual grupo de educadoras.