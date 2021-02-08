Conoce las razones por las que el final del ‘Dr. Karev’ fue uno de los peores en la famosa serie ‘Grey’s Anatomy’.

En muchas ocasiones, nuestros personajes favoritos no siempre obtienen el final ideal, por eso te mostramos el por qué del final de Alex Karev en la exitosa serie de Grey's Anatomy.

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Hay que recordar que Katherine Heigl, interpretó a Izzie Stevens en Grey's Anatomy, y aunque dejó el programa hace más de una década, regresó una vez más en la temporada 16 después de que uno de los personajes principales del programa se fuera de Seattle.

La actriz decidió dejar la serie después de seis temporadas, pues se le consideraba difícil de trabajar. En cuanto a la historia, Izzie se había ido de Seattle después de que Alex Karev se negara a reanudar su matrimonio.

Tras esto, Katherine Heigl habló recientemente sobre la decisión de Alex de dejar Gray Sloan Memorial y regresar con Izzie, quien había dado a luz a los gemelos del doctor.

Aunque a la actriz no le agradaba mucho la idea de cómo los dos se reunieron, mencionó que fue un desenlace predecible y malo. Debido a que Alex ya estaba con alguien pues no hay que olvidar que la noticia de que Alex había dejado a Jo por Izzie fue un shock para todos los fanáticos.

Luego de este desenlace se anunció que Justin Chambers dejaría la serie, por lo que no muchos fanáticos estuvieron muy de acuerdo con el final que la producción le dio a Alex, pues al final, escribió cartas para sus amigos en Gray Sloan y solo entonces se enteró de que Alex volvió con Izzie.

El final de Alex fue inesperado y no del agrado de todos, por eso, Katherine Heigl ciertamente ha dejado en claro comparte opinión como los demás.

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Recordemos que desde que se anunció la nueva temporada de la serie se reveló que sería algo completamente diferente a lo que se venía haciendo en las pasadas.

