Grey’s Anatomy: Camilla Luddington anunció que está embarazada: los fans se cuestionan si afectará en su papel de ‘Jo Wilson’.

Los fans de Grey’s Anatomy recibieron una gran noticia por parte de una de las actrices de la serie. Se trata de Camilla Luddington, quien anunció en su cuenta de Instagram que está embarazada, hecho que tiene muy emocianada a la pequeña, Hayden, su primera hija.

Matt y yo estamos tan felices de por fin anunciar después de meses de ‘esconderme’ que… ¡estoy embarazada! Estamos tan emocionados de agrandar nuestra pequeña familia y darle a Hayden un hermano. Y sí, he estado lejos de las redes sociales los últimos meses porque, por Dios, el cansancio, y por Dios, los malestares de la mañana (todo el día)

Así se expresó la actriz inglesa, quien también confesó que se ausentó de las redes sociales debido a los malestares que ha tenido. Sin embargo, sus seguidores también se preocuparon por la desaparición, incluso se preguntaron qué pasará con su personaje, Jo Wilson.

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Existen varias versiones sobre cuál es el rumbo que podría tomar el personaje: los fans señalaron que si mantuvo el embarazo oculto es porque aún se encuentra trabajando en la serie. Otros señalan que la llegada del bebé funcionaría para meter alguna escena en la ficción.

Solo queda a esperar a que el equipo de Shonda Rhimes confirme el futuro de Jo, pues es quien ha dado giros inesperados a la historia sin dejar de captar la atención de los fans.

Camilla Luddington y Matthew Alan contrajeron nupcias en agosto de 2019, su estabilidad emocional hizo que trajeran al mundo a su primera hija, Hayden, dos años después de casarse.

La actriz aparecerá en la película, Blind Psychosis y tendrá otra participación en el filme animado, Justice League Dark: Apokolips War. Su esposo recientemente apareció en Castle Rock, Snowfall y 13 Reasons Why.



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¿Qué giro crees que de el personaje de Camila?

