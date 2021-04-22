Señalan al Señor Burns de Los Simpson como caníbal en teoría.

Charles Montgomery Plantagenet Schicklgruber Burns, mejor conocido como el Señor Burns, se convirtió en uno de los personajes más odiados de Los Simpson.

El malvado jefe de Homero Simpson se dio a conocer por gozar del fracaso de sus empleados en la planta nuclear de Springfield. Sin embargo, también pasó a la historia por encontrar la "fórmula de la juventud eterna".

Y es que, el personaje formó parte de las 32 temporadas al aire con más de 700 capítulos; sin embargo, jamás envejeció a diferencia de otros personajes amarillos.

Recientemente, usuarios de las redes sociales confesaron el supuesto secreto del Señor Burns para mantenerse jovial a su avanzada edad.

Debemos recordar que, los creadores de Los Simpson, han evitado a toda costa revelar la verdadera edad del malvado villano de Springfield.

De hecho, en un capítulo se mencionó que el Señor Burns pasó su infancia a principios del siglo XX y participó en la II Guerra Mundial junto al padre de Homero Simpson.

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La aterradora teoría que involucra al Señor Burns

Recientemente, algunos fanáticos descifraron la supuesta fórmula de la juventud del Señor Burns. La

aterradora teoría dicta que el villano es un caníbal que se mantiene radiante tras comer carne humana.

Y es que, en un capítulo de Los Simpson, el Señor Burns organizó una cacería para cortar cabezas. El momento terminó en un festín de comida, donde el jefe de Homero podría haber comido carne humana.

En el episodio La Corte del Caballero Oscuro, el Señor Burns no quitó la mirada a un grupo de niños que cantó durante la noche de Pascua. Por si fuera poco, pronunció una aterradora frase que dejó pensando a todos los fanáticos de la serie animada.

“Mira a esos niños encantadores, Smithers. Todos esos órganos listos para la cosecha”, expresó el villano dando a entender que se alimentaba de menores.

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