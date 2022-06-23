VIDEO: La teoría más impactante de la película Lightyear.

“Lightyear”, la más reciente cinta de Disney Pixar que narra la historia del guardián intergaláctico, Buzz Lightyear, quien a la postre se convertiría en el mejor amigo de Woody en “Toy Story”, ha generado una gran controversia desde su estreno, misma que terminó por repercutir en la taquilla de la cinta.

La cinta ha logrado recaudar poco más de 85,6 millones de dólares a nivel mundial desde su estreno. “Lightyear” costó cerca de 200 millones de dólares y se convirtió en el primer estreno comercial masivo de Pixar en salas de cine desde “Onward”, película que fuera estrenada en marzo de 2020.

Desafortunadamente no tuvo el mismo impacto de otros estrenos recientes de Pixar como “Soul”, “Red” o “Luca”, las cuales se lanzaron a través de la plataforma de streaming, mucho de ello se deba quizá a la prohibición que tuvo en países de oriente y Asia.

Lightyear y el controvertido beso lésbico

Como mencionamos anteriormente, el largometraje de Pixar causó gran controveria gracias a una escena que dura apenas unos cuantos segundos, en donde dos mujeres se besan entre sí, la cual provocó tremendo revuelo a nivel mundial.

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¿De qué trata Lightyear? "Lightyear" es la cinta que el pequeño Andy, protagonista de la exitosa saga de “Toy Story”, vio en 1995 y lo dejó fascinado al grado de que el guardián intergaláctico, Buzz, se convirtió en uno de sus juguetes favoritos junto con Woody.



Aquí se muestra al legendario guardián en una desafiante aventura, luego de quedar varado en un planeta hostil a 4.2 millones de años luz de la Tierra. Buzz intenta encontrar el camino de regreso a casa y se le une un grupo de reclutas y un adorable gato robot llamado Sox; sin embargo, su misión se ve comprometida con la llegada de Zurg y su despiadado ejército.

Teoría de Lightyear

Una de las escenas más recordadas de la saga de “Toy Story” se da en su segunda entrega cuando Zurg le confiesa a Buzz que es su padre; sin embmargo, “Lightyear” pondría en entredicho esta versión.

De acuerdo con el usuario de TikTok @luisvelody, la más reciente entrega de Pixar muestra a un Zurg falso, ya que cuando el Buzz del futuro le cuenta lo que pasó, él le dice que cuando llegó esos robots ya estaban y únicamente los adaptó.

Eso no es todo, en “Lightyear” no aparecen algunos detalles del Buzz de “Toy Story” como su cinturón, sin mencionar que el traje de Zurg es completamente diferente, por lo tanto, en el mundo de Andy habría salido otra película que correspondería a una secuela donde ya aparece el verdadero padre de Buzz. También reveló que los robots obedecieron al Buzz del futuro porque ya sabían que era el hijo del malvado general Zurg.