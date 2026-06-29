3 videojuegos para disfrutar al máximo las vacaciones de verano

Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina y los más jóvenes del hogar lo saben. Y, ante la libertad que sugiere no asistir a las aulas en México, aquí conocerás algunos videojuegos que bien puedes disfrutar durante este periodo de tiempo. ¿Estás listo?

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Lo primero a tener en cuenta es que dos de los tres videojuegos que verás a continuación se lanzaron precisamente este año, mientras que el restante es un auténtico clásico que se ha vuelto popular en los últimos años gracias a las versiones que se han visto en la pantalla grande.

¿Qué videojuegos puedes jugar en estas vacaciones de verano?

007: First Light: Se trata, sin duda, de uno de los videojuegos más espectaculares que este año ha traído. Lanzado en mayo del 2026, la realidad es que el titular de James Bond se caracteriza por traer aventuras infinitas que han emocionado a más de uno.

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Resident Evil Requiem : Las vacaciones de verano fungen como el momento idóneo para que los amantes de los videojuegos disputen de esta nueva versión de Resident Evil, un título que trae consigo el regreso de Leon S. Kennedy y un sinfín de emociones en su aventura.

: Las fungen como el momento idóneo para que los amantes de los disputen de esta nueva versión de Resident Evil, un título que trae consigo el regreso de Leon S. Kennedy y un sinfín de emociones en su aventura. Cualquier modalidad de Mario Bros: El personaje más espectacular de todos los tiempos en el mundo de los videojuegos puede ser tu mejor aliado en estas vacaciones de verano. Ya sea en el apartado de carreras o aventuras, Mario Bros siempre está latente.

Minecraft, la posibilidad que nunca decepciona

Así como ocurre con los videojuegos antes mencionados, la realidad es que Minecraft se ha vuelto un juego de culto que seguramente generará mucha popularidad en estas vacaciones de verano no solo por ser el favorito de los más chicos, sino de aquellos que han comenzado en este mundo.