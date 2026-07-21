Nadie apostaba por ellos, pero estos 3 videojuegos terminaron siendo un auténtico éxito

El mundo de los videojuegos está atravesando por una crisis importante no principalmente por los títulos que se han lanzado en los últimos años, sino a las dificultades de las consolas por motivar a más usuarios a adquirir estas debido a lo alto de sus productos.

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No obstante, y en medio de las polémicas generadas por esta situación, no está de más recordar aquellos títulos que, a pesar de que nadie apostaba por ellos, se volvieron un auténtico éxito no solo en cuanto a ventas se refiere, sino también en cuanto a modos de juego. ¿Qué videojuegos llegan a tu mente?

¿Qué videojuegos fueron exitosos a pesar de tener todo en contra?

Goat Simulator: Se trata de un videojuego que, si bien a priori sonaba absurdo, se concretó como una de las posibilidades más interesantes en la década pasada, lo cual ayudó a que este título creara un subgénero de simuladores mientras vendía millones de copias.

Se trata de un videojuego que, si bien a priori sonaba absurdo, se concretó como una de las posibilidades más interesantes en la década pasada, lo cual ayudó a que este título creara un subgénero de simuladores mientras vendía millones de copias. Tetris: Uno de los más clásicos para chicos y grandes. Su historia comenzó en 1984 en Rusia y, pese a la falta de tecnología de aquellos años, convirtieron una idea básica en uno de los videojuegos más queridos de todos los tiempos luego de ser adquirido en derechos por la Nintendo.

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Untitled Goose Game: Se trata de un videojuego que llegó a través de un chat de trabajo por las quejas de los empleados en una desarrolladora independiente pero que, más pronto que tarde, se convirtió en una idea que ha generado millones de ventas hasta ahora.

¿Qué otros juegos se han vuelto un clásico dentro de este mundo?

Si bien los antes mencionados se han vuelto clásicos de los videojuegos, existen otros títulos que han logrado acaparar la mirada de los más grandes en este mundo, destacando nombres como Super Mario (y todas sus versiones), Pacman, Sonic, Crash Bandicoot y Minecraft, por citar algunos ejemplos.