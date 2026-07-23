Analista de videojuegos es criticado; asegura que el GTA VI tendría que valer 200 dólares

En las últimas semanas se confirmó que el costo del GTA VI, uno de los videojuegos más esperados de todos los tiempos, sería de 80 dólares en su versión estándar, un precio que, si bien generó ciertas reacciones, era esperado debido a la inversión que Rockstar Games hizo en este.

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Cabe mencionar que, de acuerdo con distintas filtraciones, Rockstar Games habría invertido más de 2,000 millones de dólares en el GTA VI, por lo que se espera que este videojuego sea un auténtico éxito en ventas pues, de lo contrario, la empresa podría estar en serios problemas.

¿Por qué dicen que el GTA VI tendría que valer 200 dólares?

En medio de los comentarios que ha generado el costo de 80 dólares para la versión estándar del GTA VI, Ben Thompson, autor del boletín Stratechery y experto en tecnología, aseguró que esta versión del Grand Theft Auto tendría que valer hasta 200 dólares gracias a las características que tiene.

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Fue durante una charla que tuvo con el diario de noticias TBPN que Ben aseguró que el costo de 200 dólares sería el justo de acuerdo con el desarrollo y el lanzamiento que este tendrá; además, considera que el GTA VI es la “cúspide de la artesanía AAA”, lo cual tendría que aumentar su valor.

Cabe mencionar que el GTA VI saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre y, a unos meses de esta fecha, existen muchas expectativas en torno a lo que pueda presentar el videojuego; sin embargo, esto no fue suficiente para que Thompson recibiera muchas críticas por sus declaraciones.

¿Cuánto cuesta la versión Ultimate del GTA VI?

Si bien la versión básica del GTA VI tendrá un costo de 80 dólares, la edición Ultimate aumentará su precio a 100 dólares; es decir, poco menos de 2,000 pesos mexicanos. Esto deriva, principalmente, del aumento en cuanto a autos, accesorios y armas que esta versión tendrá respecto a la otra.