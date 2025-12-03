¡Se venden en México! Estos son los tachones que utiliza Raúl Jiménez y su precio supera los $ 5,000

Muchos aficionados al futbol se compran tacos por sus futbolistas favoritos. En ese sentido, algunos modelos son particulares y exclusivos, por lo que las 'botas' del Chino Huerta no están disponibles para la compra de cualquier persona. En cambio, los tachones de Raúl Jiménez sí se consiguen en México y su precio supera los 5,000 pesos mexicanos en el mercado del país azteca.

Según se pudo conocer a través de las imágenes que difundió en sus redes sociales Raúl Jimenez –que tiene un precio más bajo de lo que muchos creen– , utiliza unos tachones de la famosa marca de la pipa. Se trata de los Nike Phantom 6 Low Elite de color tinte royal / negro/ carmesí brillante (es decir, naranja y blanco). ¿El precio de sus tacos? $ 5,899.

Las características de los tachones de Raúl Jiménez en 2025

La página oficial de la marca los describe como unos tacos de futbol de superficie firme ideales para los fanáticos de la precisión. “Hemos diseñado los Phantom 6 Low Elite con el revolucionario Tuned Gripknit para potenciar tu precisión que se adapta al pie”, expresa el sitio web oficial de la compañía estadounidense.

Además, desde Nike aseguran que estos tachones de Raúl Jiménez poseen textura adherente que mejora el contacto del pie con el balón y ayuda a aprovechar cualquier oportunidad, así como mantiene una adherencia microtexturizada para un mejor control del balón. Es decir, hace énfasis en la precisión, los cambios de dirección en carrera y la velocidad.

Por otro lado, la compañía explica: “La placa Cyclone 360 ha sido mejorada para mayor comodidad sin comprometer la agilidad, que da una ventaja inigualable para anotar goles y combinarlo con esos cortes rápidos”. También dice que posee un marco renovado con una punta más natural, 3 mm más corta y 1 mm más alta que la de versiones anteriores de los Phantom.

Estos tacos de futbol también están disponibles en la versión “Nike Phantom 6 High Elite”. A diferencia de los ‘Low’, estos ‘High’ poseen una suerte de media que recubre el tobillo de los futbolista. Además, no cuenta con agujetas / cordones, sino que tiene un recubrimiento entero. Esos son más costosos ($ 6,399) y no son los favoritos del jugador mexicano del Fulham.

