Nota

La crisis roja se agudiza: Liverpool más cerca del descenso que del liderato en la Premier League

Los problemas se agudizan en el actual campeón de la Premier League, el Liverpool se encuentra en una profunda crisis futbolística luego de caer ante el Nottingham Forest

Virgil van Dijk
REUTERS
Fernando Campos
Premier League
Los problemas se agudizan en el actual campeón de la Premier League, el Liverpool se encuentra en una profunda crisis futbolística luego de caer por 3-0 ante el Nottingham Forest en la jornada 13. Los dirigidos por el técnico neerlandés Arne Slot se encuentran en el puesto 11 con 18 puntos, más cerca de la zona de descenso que de la cima de la tabla.

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México

Liverpool: lejos del líder Arsenal

Con 18 unidades, Liverpool se encuentran a 7 puntos del descenso, que actualmente marca el Leeds United, y a 8 puntos del liderato, ocupado por el Arsenal con 26 puntos y todavía con un partido pendiente. La diferencia refleja la irregularidad de un equipo que, en lugar de pelear por el título como en temporadas anteriores, ahora lucha por recuperar confianza y estabilidad.

The Reds suma ya 6 derrotas en el torneo, con un dato alarmante: cuatro de ellas llegaron en los últimos cinco partidos. La falta de contundencia ofensiva, errores defensivos y un bajo nivel colectivo han sido factores determinantes en esta racha negativa. La derrota ante Nottingham Forest fue un ejemplo claro: un equipo sin reacción, superado en intensidad y con pocas ideas para revertir el marcador.

La afición del Liverpool comienza a mostrar preocupación, pues el equipo que hace apenas un año levantaba la Copa de la Liga inglesa se encuentra extraviado. La presión sobre Slot y sus jugadores aumenta, especialmente porque los próximos partidos serán clave para definir si Liverpool puede recomponer el rumbo o si se hundirá aún más en la clasificación.

Los próximos partidos del Liverpool

El calendario le puede dar tregua en sus próximos encuentros y Liverpool deberá aprovechar para subir puestos en la tabla. Enfrenta al West Ham y Leeds United, que se encuentran en la parte baja y al Sunderland, que tiene un punto más que el conjunto de los Reds.

La pregunta ahora es si podrán reaccionar a tiempo para salvar la temporada y devolverle a su afición la esperanza de volver a competir en lo más alto.

Liverpool FC (Pertenece a Premier League)
