Hasta este día podría haber cambios en la lista de México para Qatar 2022

Estamos cinco días de que arranque el Mundial de Qatar 2022. Este lunes 14 de noviembre, la Selección Mexicana y Ecuador entregaron sus listas finales para las justas, para así, las 32 naciones que asistirán a la justa hayan anunciado a sus convocados.

Entre los futbolistas que Gerardo Martino dejó fuera de la Copa del Mundo, destaca la ausencia de Santiago Giménez y Diego Lainez. El primero llegaba siendo el goleador de la Europa League con el Feyenoord, mientras que el segundo había estado sumando minutos y anotó un tanto con el Braga, en las últimas semanas.

La lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

Te puede interesar: La razón por la que Diego Lainez no irá al Mundial de Qatar 2022

Santiago Giménez y Diego Lainez podrían regresar a la convocatoria de Qatar 2022

Ambos jugadores tendrían una oportunidad de regresar con la Selección Mexicana para Qatar 2022; esto ocurriría solo si un futbolista se lesiona, y dicha baja sea comprobable para la FIFA, además de que el anuncio se tiene que hacer 24 horas antes del debut en la justa invernal.

Cambios en la lista para Qatar 2022💥



Hasta este día se podríann hacer😳#ComexMasters



Presentado por @PinturasComex y @ComexMasters pic.twitter.com/RFRbbHNkZ0 — Los Protagonistas (@losprota) November 15, 2022

Claro que para que esto pase, tendría que haber algún accidente en un entrenamiento o en el duelo amistoso de México contra Suecia, la última parada de Martino y sus pupilos antes de la Copa del Mundo.

De hecho, Giménez sería el que si podría estar, pero Raúl Jiménez tendría que ser baja por la pubalgía que había estado molestándolo y por la cual fue duda hasta el último minuto antes de entregar la lista final.

Te puede interesar: ¿Cuántos jugadores de Liga MX van al Mundial de Qatar 2022?

TV Azteca transmitirá México vs Polonia | Partido amistoso

No te pierdas este miércoles 16 de noviembre el partido entre México vs Suecia, uno antes del debut de la Seleccion Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, frente a Polonia; contra los suecos no podrás seguir EN VIVO por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.