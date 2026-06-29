¿Capcom planea hacer un remake de Resident Evil 5?

Resident Evil es, para muchos expertos, uno de los videojuegos más importantes en la historia de esta industria gracias al impacto que ha tenido en distintas generaciones a lo largo de estas décadas, lo cual habla de la forma en cómo ha envejecido esta saga hasta nuestros días.

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Tal situación ha hecho que muchos amantes a este título pidan un remake de la entrega a fin de buscar nuevas aventuras en sus consolas favoritas. Ante tal situación, Capcom, creadora de la marca, ha revelado si tiene en mente crear un nuevo juego de Resident Evil 5.

¿Resident Evil 5 tendrá un remake?

Los últimos lanzamientos relacionados con Resident Evil han sido un auténtico éxito no solo en cuanto al gusto del público se refiere, sino también al nivel económico que esto sugiere. Este hecho, en consecuencia, ha sido suficiente para la búsqueda de un remake de Resident Evil 5.

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🛠️ Resident Evil Requiem has received a new update on all platforms.



📌 Patch Notes (June 25):



▪︎ Fixed some minor issues.



Leon Must Die Forever minigame:



▪︎ Reduced the difficulty of Forever – Rank 1 and Forever – Rank 2.

▪︎ Enhanced several skills to allow for a wider… pic.twitter.com/5HsROELdtS — RENEWS (@RENews_X) June 25, 2026

No obstante, vale mencionar que, hasta el momento, Capcom no tiene en mente realizar un remake de este videojuego a pesar de que estas entregas han funcionado de maravilla, pues entiende que con los nuevos juegos la situación ha superado las expectativas.

Por tal motivo, el filtrador Dusk Golem menciona que Capcom no tiene como prioridad relanzar el Resident Evil 5, pues en estos momentos tiene como objetivos otros mercados a través de nuevos videojuegos, lo cual hace imposible un remake, al menos, en el futuro próximo.

¿Cuándo salió a la venta el Resident Evil 5?

Debes saber que el Resident Evil 5 salió a la venta el 5 de marzo del 2009 en Japón, principalmente para las consolas Xbox 360 y la PlayStation 3, por lo que al continente americano llegó días después. En esencia, su éxito se dio prácticamente a los días de su lanzamiento al público en general.