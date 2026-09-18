En Colombia ya se deshacen en elogios por este futbolista mexicano (hasta los jugadores)

Con la lista de citados de México confirmada, la próxima Fecha FIFA tendrá varios atractivos alrededor del encuentro frente a Colombia. Uno de ellos será la presencia de futbolistas que ya conocen de cerca al rival y que llegan al compromiso después de actuaciones que llamaron la atención en el futbol internacional.

Resulta que Julián Quiñones fue elogiado por Luis Díaz, el crack que estará ausente en México - Colombia de esta Fecha FIFA. El delantero del Bayern Múnich destacó el potencial del mexicano y aseguró que tiene condiciones para jugar en cualquier liga de élite de Europa.

El elogio de Luis Díaz a Julián Quiñones

Díaz recordó que compartió vestidor con Quiñones cuando ambos formaban parte de las categorías juveniles de Colombia. El atacante del Bayern Múnich explicó que lo conoció durante un proceso de la Selección Sub-20 y destacó tanto sus cualidades futbolísticas como algunos aspectos de su personalidad.

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“Yo compartí camerino con él en la Sub 20 de Colombia y ahí lo conocí bien: excelente persona, buen chico, trabajador, camellador”, señaló Díaz en Fox.

Julián Quiñones expresó sus expectativas en los octavos de final en pleno Mundial 2026|Selección Nacional de México

El colombiano también fue consultado sobre si Quiñones tendría nivel para jugar en la Bundesliga. “Por supuesto, sí”, respondió. Después, llevó el elogio más lejos al considerar que las condiciones del atacante mexicano no se limitan al futbol alemán.

Julián Quiñones está en el mejor momento de su carrera

“Es un chico que tiene potencial, agilidad, marca goles y asiste. Tiene toda la capacidad para estar en un equipo top”, afirmó Díaz al hablar sobre Quiñones. De esta manera, el delantero colombiano resaltó varias de las características que, desde su perspectiva, podrían permitirle competir en los principales clubes europeos.

Julián Quiñones, América|Juan Luis Diaz/MEXSPORT

El reconocimiento llega después de que Quiñones tuviera una destacada participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde marcó 4 goles. Esa actuación también contribuyó a que fuera considerado entre los futbolistas candidatos al Balón de Oro.

Aunque Luis Díaz no estará disponible para el duelo entre México y Colombia de esta Fecha FIFA, su elogio puso nuevamente el foco sobre Quiñones, quien hoy está en la Liga Saudí pero es buscado desde Europa.

