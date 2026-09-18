México vs. Colombia: jugador de 70 millones de euros es la gran ausencia

Mientras la Selección Mexicana ya confirmó la lista de convocados para la próxima Fecha FIFA, Colombia también definió a los futbolistas que estarán disponibles para sus siguientes compromisos. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá varios nombres conocidos, aunque uno de sus principales referentes no formará parte de la convocatoria para enfrentar a México.

Así como un jugador de Colombia ya anunció su retiro del seleccionado, hay otra gran ausencia en el equipo, de un jugador cotizado en 70 millones de euros. Se trata de Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich, quien quedó fuera de la lista de 26 convocados para los amistosos frente a México, Paraguay y Perú. Sin dudas, una baja durísima para el espectáculo.

La gran ausencia para el partido entre México y Colombia

La ausencia de Díaz fue acordada entre el futbolista y Lorenzo. El atacante acumulaba más de 60 partidos y el cuerpo técnico consideró que necesitaba un periodo de descanso para recuperar energías y su mejor nivel físico para próximas convocatorias.

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La decisión también permitirá que Lorenzo observe a nuevos talentos durante esta Fecha FIFA. De esta manera, el entrenador colombiano tendrá la posibilidad de probar otras alternativas ofensivas mientras uno de sus jugadores más importantes permanece en su club.

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Para México, la baja representa la ausencia de un futbolista de gran peso internacional para un partido espectacular. Díaz llegó al Bayern Múnich después de consolidarse en el futbol europeo y su valor de mercado ronda los 70 millones de euros.

Lo que dijo Luis Díaz de Julián Quiñones, también ausente

Díaz también habló anteriormente sobre Julián Quiñones, quien actualmente representa a la Selección Mexicana. Ambos coincidieron en las categorías juveniles de Colombia y compartieron vestidor en la Sub 20 antes de tomar caminos diferentes.

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“Yo compartí camerino con él en la Sub 20 de Colombia y ahí lo conocí bien: excelente persona, buen chico, trabajador, camellador”, explicó el delantero del Bayern Múnich durante una entrevista con FOX. Vaya halago para el ex América.

Con el paso de los años, Díaz se consolidó con Colombia y en el futbol europeo, mientras Quiñones desarrolló gran parte de su carrera en México y posteriormente eligió representar a la Selección Mexicana.

