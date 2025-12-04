Expertos revelan cómo defender mejor en EA FC 26

Defender en el EA FC (o FIFA) siempre ha sido un trabajo de gran dificultad para los aficionados del videojuego. En la entrega FC 26 tampoco es la excepción, pero existen ciertos trucos que pueden ayudarte a mejorar en la zona defensiva, sea cual sea el modo de juego que utilices. En este caso, profesionales de la escena como Gravesen de DUX Gaming y PatanRex, exprofesional y coach, brindan consejos puntuales.

Los consejos y trucos para defender mejor en el FC 26

No pulsar R2/RT en defensa estática

Gravesen aconseja que cuando te encuentres defendiendo dentro del área, solo trata de apretar L2 en PlayStation o LT en Xbox utilizando el joystick izquierdo para moverte. Resulta que cuando se oprime R2 a la hora de defender, los defensas pasan de largo y tienen una movilidad reducida. Presionando el botón L2, tu central realizará el “cangrejito”, teniendo un mayor control sobre la defensa . También deberás intentar chocar al rival, pero sin cometer entradas con el fin de robar el balón.

Crédito: EA FC26

No hacer entradas normales en transición

En esta edición del EA FC, fallar las entradas en defensas se paga muy caro. Los jugadores suelen estar entre medio y un segundo hasta recuperarse completamente de una entrada fallida, situación que el rival puede aprovechar para sacar distancia y realizar una acción ofensiva de peligro. En entregas anteriores, realizar entradas “a lo loco” era útil, ya que los jugadores se recuperaban rápido, pero este no es el caso en 2026. Es recomendable realizar una entrada cuando estés muy seguro de que el balón pueda ser quitado.

Utilizar la presión de doble jugador en línea de fondo

El jugador profesional de DUX aconseja apretar dos veces R1 (o RB en Xbox) para ejercer la presión de doble jugador cuando te encuentres defendiendo en línea de fondo. De esta manera, uno de tus mediocampistas se meterá mucho más atrás (cerca del área), evitando tener altas probabilidades de recibir un gol de “pase al medio”.

No mover el joystick izquierdo a lo loco

PatanRex, exprofesional argentino, aconseja que a la hora de defender no se utilice el joystick izquierdo a lo loco. Es decir, una vez posicionados en defensa, hay que tratar de realizar movimientos no muy bruscos y mucho más controlados. Además, indica que cerca del área es mejor presionar al rival hombre a hombre y no predecir los movimientos.