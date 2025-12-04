deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Esports
Nota

Expertos revelan cómo defender mejor en EA FC 26

Si tu problema a la hora de competir en EA FC 26 es la defensa, este artículo es para vos; profesionales mencionan tips para mejorar en la zona defensiva

Cómo defender mejor en EA FC26
TV Azteca
Cómo defender mejor en EA FC26
Rodrigo Acuña
Esports
Compartir

Defender en el EA FC (o FIFA) siempre ha sido un trabajo de gran dificultad para los aficionados del videojuego. En la entrega FC 26 tampoco es la excepción, pero existen ciertos trucos que pueden ayudarte a mejorar en la zona defensiva, sea cual sea el modo de juego que utilices. En este caso, profesionales de la escena como Gravesen de DUX Gaming y PatanRex, exprofesional y coach, brindan consejos puntuales.

Los consejos y trucos para defender mejor en el FC 26

No pulsar R2/RT en defensa estática

Gravesen aconseja que cuando te encuentres defendiendo dentro del área, solo trata de apretar L2 en PlayStation o LT en Xbox utilizando el joystick izquierdo para moverte. Resulta que cuando se oprime R2 a la hora de defender, los defensas pasan de largo y tienen una movilidad reducida. Presionando el botón L2, tu central realizará el “cangrejito”, teniendo un mayor control sobre la defensa . También deberás intentar chocar al rival, pero sin cometer entradas con el fin de robar el balón.

EA FC26
Crédito: EA FC26

No hacer entradas normales en transición

En esta edición del EA FC, fallar las entradas en defensas se paga muy caro. Los jugadores suelen estar entre medio y un segundo hasta recuperarse completamente de una entrada fallida, situación que el rival puede aprovechar para sacar distancia y realizar una acción ofensiva de peligro. En entregas anteriores, realizar entradas “a lo loco” era útil, ya que los jugadores se recuperaban rápido, pero este no es el caso en 2026. Es recomendable realizar una entrada cuando estés muy seguro de que el balón pueda ser quitado.

TE PUEDE INTERESAR:

Utilizar la presión de doble jugador en línea de fondo

El jugador profesional de DUX aconseja apretar dos veces R1 (o RB en Xbox) para ejercer la presión de doble jugador cuando te encuentres defendiendo en línea de fondo. De esta manera, uno de tus mediocampistas se meterá mucho más atrás (cerca del área), evitando tener altas probabilidades de recibir un gol de “pase al medio”.

@teamduxgaming Los 3 tips defensivos para #FC26 ♬ sonido original - DUX GAMING

No mover el joystick izquierdo a lo loco

PatanRex, exprofesional argentino, aconseja que a la hora de defender no se utilice el joystick izquierdo a lo loco. Es decir, una vez posicionados en defensa, hay que tratar de realizar movimientos no muy bruscos y mucho más controlados. Además, indica que cerca del área es mejor presionar al rival hombre a hombre y no predecir los movimientos.

@patanrex

Una buena defensa debe contar con cambios rápidos y encimar al jugador. En esta clase, detectamos y empezamos a trabajar estos aspectos. Lo primero es siempre perder el miedo de llegar a pegarse al jugador. Es impresionante la cantidad de gente que tiene miedo a acercarse a los rivales, sobre todo en el área. Es por esto que muchas veces el rival hace lo que quiere en el ataque. Por otro lado, hay que trabajar en la técnica, que es marcar de a pasos y no descontrolar el stick izquierdo, para cubrir la zona que se tiene que defender. ¿Querés aprender a defender en FC 26? Ingresá al link de la bio y mira la info de clases y cursos. ¡Guardalo si te sirve y compartilo con quien lo necesite! #easportsfc26 #FC26 #EAFC26 #fc26ultimateteam

♬ sonido original - PatanRex

Sports
Comunidad y Lo Nuevo
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

Thumbnail
Esports
Call of Duty: Black Ops 7 — ¿El renacer de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Just Dance 2026: ¿La mejor evolución de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
ROG Xbox Ally X ¿La portátil más poderosa del gaming? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Plants vs Zombies Replanted – El regreso perfecto del clásico | AZE Review
Thumbnail
Esports
Ninja Gaiden 4 - Acción, Sigilo y Combates Épicos | AZE Review
Thumbnail
Esports
Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review
Thumbnail
Esports
Ed Boon: el legado de Mortal Kombat | Entrevista exclusiva AZE
Thumbnail
Esports
DYING LIGHT: THE BEAST – ¿El regreso del verdadero survival horror? | AZE REVIEW
Thumbnail
Esports
EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Sonic Racing: CrossWorlds. Velocidad, dinamismo y mucha diversión | AZE Review
×
×