Así puedes jugar el GTA VI completamente GRATIS desde tu Xbox

Mucho se ha hablado respecto al lanzamiento del GTA VI, el cual se espera sea uno de los videojuegos más importantes de todos los tiempos y, el cual, saldrá a la venta a nivel mundial el próximo 19 de noviembre; es decir, en el penúltimo mes del año para los fanáticos de la modalidad Mundo Abierto.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

El GTA VI se ha convertido en uno de los videojuegos más esperados, sobre todo, por la cantidad de rumores que existen en torno a él, así como a las filtraciones que se han mostrado en los últimos meses. Ahora bien, ¿sabías que el título se puede disfrutar gratis en la Xbox?

¿Cómo jugar el GTA VI gratis en la Xbox?

Lo primero que debes tener en cuenta es que el GTA VI se lanzará directamente para la PlayStation 5, así como para la Xbox Series X | S. En un momento se habló de la posibilidad de que este fuera también para la Nintendo Switch 2, aunque tal hecho, por ahora, no se ha hecho oficial.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Dicho lo anterior, una usuaria que cuenta con el Xbox ha dado a conocer que pudo adquirir el GTA VI en la preventa de manera totalmente “gratuita”, pues lo único que tuvo que hacer fue presentar el Microsoft Rewards, el cual no es más que un programa que premia a los jugadores a través de distintas sorpresas.

Una de ellas guarda relación con tarjetas de regalo con crédito para comprar videojuegos en la tienda de Xbox, motivo por el cual la jugadora CarolinaKink204 únicamente tuvo que juntar la cantidad de puntos suficientes para obtener la tarjeta de regalo y, con ello, adquirir el GTA VI sin gastar ni un solo peso.

¿Cómo obtener puntos a través de la Xbox?

Si bien este método en esencia es gratuito, debes saber que Microsoft otorga puntos una vez que se realizan distintas tareas tales como jugar en el Xbox Game Pass, leer noticias y realizar búsquedas en Bing, motivo por el cual para hacer esto puedes se puede esperar mucho tiempo.