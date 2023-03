Le llueven críticas a Bruno Fernandes por su actitud ante Liverpool

Londres, Inglaterra. Lluvia de críticas recibió el portugués Bruno Fernandes luego que aparentemente pidió su cambio en el partido del Manchester United ante el Liverpool don de los dirigidos recibieron una goleada histórica de 7-0 en la cancha de Anfield.

Existen videos donde Bruno Fernandes pide al técnico neerlandés Erik Ten Hag ser sustituido en plena debacle del equipo. Cuando Anthony Elanga reemplazó a Marcus Rashford en el minuto 85.

Gary Neville, exjugador del Manchester United, declaró, “Bruno Fernandes está parado en el círculo central con los brazos levantados diciendo: '¿por qué no salgo yo?’.

“Honestamente, tengo que decir que parte de su comportamiento en la segunda mitad ha sido una desgracia. Ya he tenido suficiente Mueve los brazos pero no corre. Esa no es la actuación de un capitán”, añadió.

Roy Keane, por su parte, indicó que “el lenguaje corporal de Fernandes hoy fue vergonzoso”. “Los jugadores sin duda se sentirán avergonzados. Desaparecieron en el segundo tiempo”.

Para Keane, leyenda del Manchester United y actualmente comentarista en Sky Sports, el problema, más que futbolístico, fue de actitud. “Puedes perdonar a los jugadores que tengan un mal día, pero no esto. Veo a jugadores salir en la segunda mitad riéndose y bromeando. Están 1-0 abajo en Anfield y se están riendo y bromeando con algunos miembros del personal del Liverpool”, indicó el irlandés, visiblemente dolido y molesto con la actuación de su Manchester United.

Erik Ten Hag sorprendido con actitud de sus jugadores

Al término del encuentro el entrenador del Manchester United Erik Ten Hag expresó, “Estoy sorprendido porque, por lo que he visto en los últimos meses y semanas, este equipo es resiliente y tiene una actitud ganadora. En la segunda mitad no hemos tenido nada de eso. No hemos seguido nuestro plan y no hemos hecho nuestro trabajo.

“Hemos visto en el pasado que podemos recuperarnos. Después de lo que nos pasó contra el Brentford, contra el Manchester City. Esto ha sido un paso atrás y no es aceptable. Es un golpe de realidad y tenemos que aprender de ello”.

El próximo compromiso del Manchester United, en el que buscará resarcirse, tendrá lugar el próximo jueves, cuando recibe al Real Betis en la ida de los octavos de final de la Europa League.