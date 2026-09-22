Cuánto cuestan los boletos de avión para ir a las ciudades donde juega México esta fecha FIFA

Así como Rafa Márquez ya dio su lista de convocados para la Selección Nacional de México, los aficionados que quieran acompañar al equipo en Estados Unidos también pueden comenzar a planear sus viajes para esta Fecha FIFA. La Selección tendrá varios compromisos y jugará en distintas ciudades.

Aunque México sufrió una baja para esta Fecha FIFA, el equipo ya tiene definidos sus próximos partidos amistosos y las sedes. El primero será ante Colombia en Baltimore el 26 de septiembre, seguido por Perú, Estados Unidos y Chile, por lo que los precios de los vuelos pueden variar según la ciudad y las fechas elegidas.

Precios de los boletos de avión para ver a México en Estados Unidos

Para el partido contra Colombia, los vuelos (ida y vuelta) hacia Baltimore entre el 25 y el 27 de septiembre tienen un precio aproximado de 6,000 a 9,000 pesos mexicanos. El aeropuerto principal es Baltimore / Washington International (BWI), aunque también pueden considerarse Washington Dulles (IAD) o Reagan (DCA) si ofrecen mejores combinaciones.

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El encuentro frente a Perú será el 29 de septiembre en Harrison, Nueva Jersey, cerca de Nueva York. Para viajar entre el 28 y el 30 de septiembre, los boletos rondan entre 5,000 y 8,500 pesos mexicanos. El aeropuerto recomendado es Newark Liberty International (EWR), ubicado cerca del estadio.

Crédito: Mexsport

Para el duelo contra Estados Unidos, programado para el 3 de octubre en Glendale, Arizona, los vuelos entre el 2 y el 4 de octubre tienen un costo estimado de 5,500 a 8,000 pesos mexicanos. La opción principal es Phoenix-Sky Harbor (PHX), que cuenta con vuelos directos desde Ciudad de México.

Finalmente, México enfrentará a Chile el 6 de octubre en Los Ángeles. Para viajar entre el 5 y el 7 de octubre, los precios se ubican entre 5,200 y 7,500 pesos mexicanos. Los aficionados pueden volar al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), que cuenta con una amplia oferta de vuelos.

Rafa Márquez debuta como entrenador de México

El debut de Rafa Márquez como director técnico de la Selección Mexicana será el sábado 26 de septiembre de 2026, a las 18:50, tiempo del centro de México. El flamante entrenador ya presentó su primera convocatoria y dirigió su primer entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

